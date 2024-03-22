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Новый рекорд: мужчина живет с аппаратом ИВЛ более 30 лет

Муж потерял возможность самостоятельно дышать в 17 лет

сегодня, 15:26
Автор:
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Черновалова Кристина
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Поляк Януш Свитай установил рекорд. Мужчина живет с аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ) более 30 лет.

Новый рекорд: мужчина живет с аппаратом ИВЛ более 30 лет

Поляк Януш Свитай дышит с помощью ИВЛ уже более 30 лет

В возрасте 17 лет, за две недели до своего 18-летия, Януш попал в аварию, которая навсегда изменила его жизнь. Он вылетел из мотоцикла и ударился головой о грузовик, что привело к раздавлению спинного мозга. После шести лет пребывания в отделении интенсивной терапии Януш был отправлен домой, где ему установили аппарат ИВЛ.

Сначала Януш видел свое будущее бесперспективным, столкнувшись с глубокой депрессией и мыслями о самоубийстве. В 2007 году его просьба о прекращении лечения спровоцировала горячие дебаты в Польше на тему эвтаназии. Однако благодаря вниманию СМИ и поддержке сообщества Януш получил необходимую помощь и средства для улучшения своей жизни.

Одним из переломных моментов в жизни Януша стала имплантация баклофенового насоса, значительно облегчившего его спастическое напряжение. Он также получил доступ к специализированному оборудованию, в частности, компьютерной мышке с оральным управлением, что позволило ему восстановить связь с миром через Интернет и социальные сети.

Новый рекорд: мужчина живет с аппаратом ИВЛ более 30 лет - фото 2

Януш не просто адаптировался к новому способу взаимодействия с технологиями, но превратил свои ограничения в возможности, написав автобиографию "12 дыханий в минуту". Эта книга стала отражением его жизненного пути, демонстрируя непобедимость духа перед лицом самых трудных испытаний. Само название книги символически подчеркивает ритм его существования, поддерживаемый аппаратом ИВЛ.

Благодаря инновационному колесному креслу с интегрированным портативным аппаратом ИВЛ Януш вернул себе возможность исследовать мир. Его путешествия не ограничиваются границами Польши; он посетил несколько европейских стран, где встречался с друзьями, найденными через Интернет, и посещал значимые места, когда-то казавшиеся недостижимыми.

Продолжая свой образовательный и профессиональный рост, Януш не останавливается на достигнутом. Он сейчас учится в аспирантуре, специализируясь на когнитивно поведенческой терапии. Его цель – использовать приобретенные знания для помощи другим, кто сталкивается с психологическими трудностями. Януш убежден, что его опыт может служить маяком надежды для находящихся в поисках света в конце тоннеля.

Януш активно вовлечен в деятельность Фонда Анны Дымной "Despite Everything", где он работает фандрейзером и аналитиком интернет-рынка. Его усилия направлены на поддержку проектов, помогающих людям с физическими и психологическими ограничениями находить новые пути самореализации и интеграции в общество.



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