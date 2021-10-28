Новый размер пенсий для украинцев: о каких суммах идет речь

Пенсионерам повысят пенсии в 2022 году, фото из открытых источников

Министр социальной политики Марина Лазебна рассказала, как изменятся размеры выплат и пенсий с начала 2022 года. Об этом пишет УНИАН.

По словам Министра, в следующем году социальные выплаты будут повышаться в несколько этапов. Приблизительно миллион украинцев на сегодня имеют минимальную пенсию.

С 1 декабря 2021 года минимальная пенсия увеличится на 200 гривен и составит 2600 грн. Такую сумму будут получать граждане, которым исполнилось более 65 лет и которые имеют общий трудовой стаж 30-35 лет (мужчины – 35, женщины – 30).



Размер средней пенсии с января 2022 составит 4 тысячи грн. Таким образом, средняя пенсия вырастет на 30 процентов за два последних года.



Министр добавила, что количество пенсионеров, получающих более 3 тысяч гривен, увеличилось на 60%. Пенсионеров, получающих выплаты в размере более 4 тысяч гривен, стало больше на 40%.

Правительство планирует увеличить выплаты людям с инвалидностью, ведь они получают от 2200 гривен ежемесячно. С 1 января 2022 года пересчитают пенсии для ликвидаторов ЧАЭС, имеющих инвалидность. Также будет повышен размер выплат для пенсионеров старше 65 лет.

Еще одно повышение ждет украинцев с 1 марта, ведь будет проведена индексация пенсий. С октября 2022 года планируется, что пенсионер старше 70 лет будет получать ежемесячно не менее 3000 гривен. Также Лазебна добавила, что через год будут введены доплаты в размере нескольких сотен гривен для пенсионеров, кому будет больше 70 лет.

Относительно начисления пенсий женщинам, родившимся в 1962 году, был введен коэффициент, чтобы начислять им сумму пенсионных выплат.



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