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Новый размер пенсий для украинцев: о каких суммах идет речь

В Министерстве планируют ввести доплаты пожилым людям

сегодня, 16:45
Автор:

Козлова Альбіна
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Новый размер пенсий для украинцев: о каких суммах идет речь

Пенсионерам повысят пенсии в 2022 году, фото из открытых источников

Министр социальной политики Марина Лазебна рассказала, как изменятся размеры выплат и пенсий с начала 2022 года. Об этом пишет УНИАН.

По словам Министра, в следующем году социальные выплаты будут повышаться в несколько этапов. Приблизительно миллион украинцев на сегодня имеют минимальную пенсию.

С 1 декабря 2021 года минимальная пенсия увеличится на 200 гривен и составит 2600 грн. Такую сумму будут получать граждане, которым исполнилось более 65 лет и которые имеют общий трудовой стаж 30-35 лет (мужчины – 35, женщины – 30).

Размер средней пенсии с января 2022 составит 4 тысячи грн. Таким образом, средняя пенсия вырастет на 30 процентов за два последних года.

Министр добавила, что количество пенсионеров, получающих более 3 тысяч гривен, увеличилось на 60%. Пенсионеров, получающих выплаты в размере более 4 тысяч гривен, стало больше на 40%.

Правительство планирует увеличить выплаты людям с инвалидностью, ведь они получают от 2200 гривен ежемесячно. С 1 января 2022 года пересчитают пенсии для ликвидаторов ЧАЭС, имеющих инвалидность. Также будет повышен размер выплат для пенсионеров старше 65 лет.

Еще одно повышение ждет украинцев с 1 марта, ведь будет проведена индексация пенсий. С октября 2022 года планируется, что пенсионер старше 70 лет будет получать ежемесячно не менее 3000 гривен. Также Лазебна добавила, что через год будут введены доплаты в размере нескольких сотен гривен для пенсионеров, кому будет больше 70 лет.

Относительно начисления пенсий женщинам, родившимся в 1962 году, был введен коэффициент, чтобы начислять им сумму пенсионных выплат.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты озвучили прогноз, что будет с тарифами на жилищно-коммунальные услуги в ноябре. В материале говорится, на какие шаги уже пошла и еще могут пойти власти, чтобы сдержать тарифы.



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Источник: https://www.unian.ua/economics/finance/v-ukrajini-zminyat-rozmir-pensiy-hto-i-na-yaki-groshi-mozhe-rozrahovuvati-novini-ukrajina-11591533.html?_gl=1*k86l0q*_ga*MTYzNjc4NzQ0Ni4xNjI4NjY3NDUx*_ga_JLSK4Y8K67*MTYzNTQzMDEyMy4xNDcuMS4xNjM1NDMwMzk4LjM5*_ga_DENC12
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