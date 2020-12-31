Новый год - кто уже встретил 2021

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Дмитрий Симоненко
Через пять часов в Украине наступит новый, 2021 год. Но мы не первая страна, которая вступит в новое десятилетие. Перед нами есть ряд стран, которые уже это сделали. Самыми первыми там оказались граждане страны Кирибати в западной части Тихого океана. Там 2021 пришел, когда в Киеве был полдень.
Следующий на очереди остров Чатем, Новая Зеландия.
Затем 2021 прошагает на Камчатку и Анатырь. В 14.30- 15.00 по украинскому времени он наступит в Австралии. В 17.00 — в Стране Восходящего солнца и обеих Кореях и направляется в азиатские страны, через 2 часа окутает Индонезию, Индию и Непал.
За три часа до нашего Нового года его встретят Грузия, Армения и Пакистан.
В то время как на Кирипати уже полдень, Новый год наряду с нами встречают Финляндия, Румыния, Израиль, Турция и Румыния.
Через час после Украины 2021 придет в Западную и Центральную Европу и часть Африки. Через четыре часа он окажется в Бразилии, а затем Канаде и США.
Самыми последними встретят 2021 год жители государства Самоа.
Ниже — кадры из Владивостока. Он уже в 2021 году.
Ранее "Комментарии" писали о том, что украинские звезды эстрады исполнили всемирно известную колядку. Народные артисты Украины объединились, чтобы поздравить жителей нашего государства с наступающими новогодними и рождественскими праздниками.
Кроме того, портал опубликовал новогодние поздравления всех президентов Украины. Вот уже 29 лет мы продолжаем слушать наших президентов, которые коротко и торжественно отчитываются достижения минувшего года. И даже не замечаем, что в той или иной степени слова глав государства схожи между собой, как будто писались под копирку с небольшими лишь изменениями.
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