Российская пропаганда не останавливается на выдумках. На этот раз в конце ноября сетями распространили видео, в котором утверждается, что Президент Украины Владимир Зеленский приобрел элитную гостиницу Palace Des Neiges во французском Куршевеле за 88 миллионов евро. Чтобы сделать выдумку убедительной, пропагандисты создали фейковый сайт отеля, где указали, что объект якобы принадлежит компании, связанной с семьей Президента.

«Отель в Куршевеле": развенчан фейк о Президенте Украины

Однако Центр противодействия дезинформации быстро раскрыл эту манипуляцию. Сайт, на который ссылаются в фейковом сюжете, был создан только 22 ноября 2024 — буквально перед запуском "сенсации". На настоящем вебресурсе гостиницы указан совсем другой владелец, а не компания Film Heritage Inc, которую приписали Зеленскому.

Итак , это очередной фейк в рамках российской дезинформационной кампании, направленной на дискредитацию Главы государства. Напомним, что Россия уже неоднократно распространяла подобные фейки о приобретении семьей Президента элитной недвижимости”, — отметили в Центре.

Читайте на портале "Комментарии" - В интернете распространяется слух, что Президент Украины Владимир Зеленский якобы купил за 15 миллионов долларов парадный автомобиль Адольфа Гитлера. Как выяснилось, данная информация не соответствует действительности. Фейковая новость появилась на сайте Seattle Tribune, который был создан всего несколько дней назад, и автор статьи даже не указали.

Ранее "Комментарии" такод писали, что Кремль продолжает информационную войну, используя проверенную тактику дезинформации. Служба внешней разведки России распространяет фейковые сообщения о том, что якобы Украина и страны НАТО вместе с местными вооруженными группировками готовят "провокацию с применением химического оружия" на территории Сирии. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.