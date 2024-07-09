С первого июля 2024 года Пенсионный фонд Украины приступил к выплате новых видов пособий. Поддержку получат лица с особыми трудовыми заслугами перед страной и те, кто работает в особых условиях. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Новые выплаты украинцам от Пенсионного фонда: кто получит

В список входит одноразовое денежное вознаграждение для тех, кто получил звание Герой Украины. Также предусмотрены пожизненные государственные стипендии для участников Второй мировой войны и для лиц с особыми заслугами перед Родиной. Ещё одна категория — граждане, которые спасали евреев во время Холокоста на территории Украины. Они также получат пожизненные стипендии согласно указам президента.

Есть и единовременная помощь для семей тех, кто погиб или пострадал во время массовых протестов 2013-2014 годов.

До этого изменения, выплаты осуществлялись органами социальной защиты населения. Теперь же Пенсионный фонд принимает на себя эти функции, что позволяет централизовать и оптимизировать процесс. Это также включает выплаты за вред здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры в результате военной агрессии РФ.

Ранее “Комментарии” писали, украинские пенсионеры, живущие в странах ЕС, скоро смогут получать пенсии в Европе. Это стало возможным благодаря новой резолюции, принятой Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ). По мнению народного депутата Алексея Гончаренко, это значительно улучшит жизнь украинских пожилых людей, особенно в части доступа к медицинским услугам.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что правительство разработало проект Бюджетной декларации на 2025-2027 годы. Согласно информации нардепа Ярослава Железняка, правительство не планирует повышать размер минимальной зарплаты и прожиточный минимум, от которых зависят все социальные выплаты.