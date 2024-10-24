Новые возможности в "Дия": что скоро появится в приложении

Команда "Дия" не сбавляет обороты: после успешного запуска возможности заключения брака онлайн и введения Национального кэшбека для потребителей разработчики анонсировали внедрение ряда инновационных услуг. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В Дії вскоре появится 6 новых услуг - Федоров

Что нового будет в приложении?

Проверка разрешения на оружие: информация о наличии разрешений на оружие теперь доступна в телефоне. Кроме того, можно будет заказать выписку из реестра. еАкциз: новый сервис, позволяющий проверять легальность алкоголя и табака. Вся информация о продукции будет храниться в электронной системе, что сделает ее проверку удобной и быстрой. Мультишеринг: теперь можно будет посылать несколько документов одновременно всего в несколько кликов. Услуги для бизнеса в рамках е-Предприниматель: это обновление упростит процессы получения лицензий, в частности, лицензий на противопожарные работы. Сообщения о проблемах связи: при обесточивании или других проблемах связи пользователи смогут сообщать об этом через приложение. Это поможет регуляторам более оперативно решать такие ситуации. Подпись для юридических лиц: новая подпись для бизнеса, которая упростит работу с документами и ускорит процессы в компаниях.

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации, отметил, что часть услуг будет запущена в ближайшее время, а другие еще нуждаются в решении бюрократических вопросов. Он пообещал сообщать обо всех новостях из-за своих соцсетей.

“Часть запустим уже очень скоро, по остальным еще решаем бюрократические вопросы. В любом случае обо всех запусках буду сообщать на своих страницах в соцсетях”, — отметил Федоров