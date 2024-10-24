logo

BTC/USD

67684.39

ETH/USD

2525.31

LTC/USD

70.54

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Новые возможности в "Дия": что скоро появится в приложении
commentss НОВОСТИ Все новости

Новые возможности в "Дия": что скоро появится в приложении

Шесть новых услуг в скором времени появятся в приложении "Дия": от мультишеринга до сервисов для бизнеса

сегодня, 14:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Команда "Дия" не сбавляет обороты: после успешного запуска возможности заключения брака онлайн и введения Национального кэшбека для потребителей разработчики анонсировали внедрение ряда инновационных услуг. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Новые возможности в "Дия": что скоро появится в приложении

В Дії вскоре появится 6 новых услуг - Федоров

Что нового будет в приложении?

  1. Проверка разрешения на оружие: информация о наличии разрешений на оружие теперь доступна в телефоне. Кроме того, можно будет заказать выписку из реестра.

  2. еАкциз: новый сервис, позволяющий проверять легальность алкоголя и табака. Вся информация о продукции будет храниться в электронной системе, что сделает ее проверку удобной и быстрой.

  3. Мультишеринг: теперь можно будет посылать несколько документов одновременно всего в несколько кликов.

  4. Услуги для бизнеса в рамках е-Предприниматель: это обновление упростит процессы получения лицензий, в частности, лицензий на противопожарные работы.

  5. Сообщения о проблемах связи: при обесточивании или других проблемах связи пользователи смогут сообщать об этом через приложение. Это поможет регуляторам более оперативно решать такие ситуации.

  6. Подпись для юридических лиц: новая подпись для бизнеса, которая упростит работу с документами и ускорит процессы в компаниях.

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации, отметил, что часть услуг будет запущена в ближайшее время, а другие еще нуждаются в решении бюрократических вопросов. Он пообещал сообщать обо всех новостях из-за своих соцсетей.

“Часть запустим уже очень скоро, по остальным еще решаем бюрократические вопросы. В любом случае обо всех запусках буду сообщать на своих страницах в соцсетях”, — отметил Федоров



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости