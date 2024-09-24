Новые возможности для моряков: квалификационные документы могут получить родственники или коллеги

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Амбарцумян Анна
Теперь морякам не нужно лично посещать Администрацию судоходства для получения квалификационных документов. Благодаря новой функции на портале "Дія" они могут делегировать эту задачу близким или коллегам.
Паспорт моряка. Фото: mtwtu.org.ua
Это нововведение позволяет морякам экономить как деньги, так и время — тысячи гривен и до недели, которые раньше тратились на оформление доверенности. Теперь все можно сделать онлайн даже не возвращаясь из рейса.
Моряк подает заявку на портале "Дія" о присвоении звания или подтверждения квалификации и указывает лицо, которое заберет документы. После изготовления квалификационного документа, представителю моряка на электронную почту посылается сообщение с QR-кодом. Доверенное лицо просто идет в Администрацию судоходства, показывает код и удостоверение личности и забирает документы. В случае отказа комиссия информирует об этом в отдельном письме.
Эта система не только удобна, но и безопасна – каждый этап отслеживается, что исключает мошенничество и коррупционные риски. Теперь никаких бумаг, посредников или риска подделок.
Напомним, год работы онлайн-сервиса дипломирования украинских моряков на портале "Дія" показал существенные сдвиги в направлении прозрачности и эффективности этого процесса. Благодаря цифровизации, полностью устранившей коррупционные риски и значительно ускорившей процедуру оформления документов, моряки теперь могут получить необходимые документы из любой точки мира.
Кроме того, в 2024 году Администрация судоходства выдала украинским морякам более 50 тысяч квалификационных документов. Общее количество выданных документов с начала реформы дипломирования, стартовавшей в начале 2023 года, превысило 80 тысяч.
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