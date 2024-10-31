Новые санкции США за затягивание войны: в каких странах пострадали «друзья» Путина

Вашингтон ввел санкции против почти 400 физических лиц и компаний из ряда стран мира, которые помогают РФ воевать против Украины. Они в основном занимались снабжением микрочипов, предохранителей и передовой электроники. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает Bloomberg.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в своем заявлении Госдепартамент США объявил, что санкции направлены на борьбу со снабжением различных компонентов для военной техники в РФ через третьи страны. В список целей вошли компании из Китая, Индии и Турции, обвиняемые в отправке критически важных компонентов для военной техники.

Кроме того, США ввели санкции против Анны Цивильовой, дочери покойного двоюродного брата президента РФ Владимира Путина. В 2024 году она была назначена заместителем министра обороны России.

Индийская фармацевтическая компания Shreya Life Sciences Private Limited обвиняется в отправлении в РФ большого количества технологий, защищенных американскими товарными знаками. Среди них передовые серверы предназначены для искусственного интеллекта и машинного обучения.

Также под санкции оказались швейцарские юристы Андрес Баумгартнер и Фабио Либеро Делко, которые обеспечивали РФ юридическое прикрытие для обхода ограничений, добавили в агентстве.

"Как показывают сегодняшние действия, мы непоколебимы в своей решимости уменьшить и ослабить способность РФ оснащать свою военную машину и остановить тех, кто стремится помочь их усилиям через обход или уклонение от наших санкций и экспортного контроля", – отметил замминистра финансов США Уолли Адейемо.

США и союзники наложили на РФ тысячи санкций после нападения на Украину в 2022 году, подчеркнули в агентстве. Однако ВВП России может возрасти на 3,5-4% уже к концу этого года.

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