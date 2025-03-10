Новые правила снабжения: что изменится в питании ВСУ уже в этом году

Министерство обороны запускает новую систему контроля качества продовольственного обеспечения для военных. Она охватывает все этапы – от закупки до поставки, чтобы гарантировать соответствие товаров самым высоким стандартам. Реформа призвана минимизировать риски некачественного снабжения и сделать процессы более прозрачными. В этом году под тщательный контроль попадут товары на сумму около 900 млн. грн.

Фото: mod.gov.ua

Новый механизм, внедряемый Центральным управлением контроля качества Минобороны, включает проверку кухонного оборудования, холодильных установок, электроприборов и других критически важных товаров для ВСУ. Впервые вводится унификация технических требований к поставке, что позволит устранить риск коррупционных схем и недобросовестных поставщиков.

"Контроль качества начинается уже на этапе закупок и продолжается до конечной поставки, гарантируя соответствие всех товаров техническим требованиям Минобороны. В этом году будут подлежать контролю товары для ВСУ ориентировочной стоимостью около 900 млн грн", – отметил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Ожидается, что такие шаги сделают систему снабжения армии более современной и эффективной, а также приблизят ее к международным стандартам.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Министерство обороны Украины ввело новые требования к калорийности основных продуктов питания, предназначенных для обеспечения ВСУ. Это решение стало следствием проверок, в ходе которых были выявлены многочисленные нарушения, связанные с поставкой продуктов, не отвечающих необходимым стандартам энергетической ценности.