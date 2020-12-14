Новые правила карантина с 19 декабря: Кабмин утвердил перечень

Кабинет министров Украины утвердил перечень ограничений, которые будут действовать в Украине с 19 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

В частности новые ограничения запрещают:

1) Проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей с более чем одной группы / класса и в присутствии посетителей.

2) Проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.

3) Прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров.

4) Работа общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00.

5) Религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Все остальные предыдущие правила карантина продолжают действовать. В частности, речь идет об обязательном ношении маски в общественных местах, запрете на проведение массовых мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек и не соблюдена дистанция в 1,5 м, пересечение границы иностранцами без наличия полиса страхования и тому подобное. Отмечается, что кинотеатры и учреждения культуры не могут работать с наполненностью более 50% мест одного зала. А в общественном транспорте (кроме метро) должны перевозить пассажиров только по количеству сидячих мест.



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