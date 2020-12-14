Два месяца назад такого еще не было: врач о новой тенденции COVID-19 в Украине

В Украине люди, которым менее 30 лет, стали переносить коронавирусное заболевание хуже. Об этом рассказала украинский инфекционист Ольга Голубовская в интервью "Обозревателю".

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Так, эпидемия коронавируса длится в Украине уже 10-й месяц. По словам врача, напряженная ситуация наблюдается в данный момент не только в Украине, но и во всем мире, а особенно – в странах Северного полушария. Как отметила Голубовская, в Украине ситуация с коронавирусом приближается к пику, и страна проходит сейчас один из наиболее тяжелых периодов.

"Нагрузка на систему здравоохранения колоссальная, больных очень много. Увеличивается количество тяжелых больных, причем до 30 лет. Два месяца назад такого еще не было, — рассказала Голубовская. — Заболевание постоянно меняет клиническую картину и пока что в сторону утяжеления".

Медик добавила, что у людей возрастом до 30 лет, которые тяжело болеют коронавирусом, не всегда есть сопутствующие заболевания.

"Бывают относительно здоровые. Например, небольшая избыточная масса тела, — отметила инфекционист. — Бывает, нет никаких видимых заболеваний".

По словам врача, многое зависит от генетики человека. Но основные определяющие факторы того, будет ли коронавирус протекать тяжело, это количества возбудителя, его вирулентность и реакции иммунитета на него. Медик отметила, что это очень сложное взаимодействие.

Напомним, украинский инфекционист рассказала, когда коронавирус потеряет свою агрессивность. По словам медика, весь мир, в частности Украина, сейчас проходят адаптацию к новому возбудителю, а он, в свою очередь, адаптируется к нам.

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