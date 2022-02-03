Новые правила для работы в Польше: что изменится для украинских заробитчан

В Польском Сейме упростили процедуру, по которой трудоустраиваются иностранцы. По этой причине наших соотечественников в этой стране становится больше. Число трудовых мигрантов постоянно растет. Они едут в Польшу сами и перевозят сюда своих родных. Об этом сообщает Фокус.

Работа в Польше (фото из открытых источников)

По словам Ульяны Воробец, юридической консультантки проекта, имеющей целью оказать поддержку украинцам в Варшаве, с началом эпидемии многие мигранты должны были вернуться на украинскую территорию. Однако уже сейчас они снова уезжают в Польшу вместе со своими семьями. Это новые тенденции в миграционном процессе. Наши соотечественники уже не только ищут сезонные заработки в этой стране, но и возможность остаться там на постоянном проживании.

Представители Фокуса выясняли, многие ли наши граждане переедут в это государство после упрощенных изменений в правилах трудоустройства, которые утвердили представители польского Сейма для иностранцев.

Упрощенная процедура легализации и устройства на работу вступила в силу в соседнем государстве 29 января. Изменения касаются выдачи сроков разрешения на работу – они будут даваться на 2 года. Ранее по этому документу можно было работать у польских работодателей только 6 месяцев, продлить вид на работу можно было только через полгода. Возможно было годовое разрешение выдачи разрешения, но оформлять нужный пакет документов нужно было вплоть до полугода.

Сейчас, чтобы получить вид на возможность работы у польских работодателей, уже не нужна польская прописка или представление договора аренды квартиры. Для этого нужно иметь доход, равный размеру польского минимального жалованья. Так же необязательно иметь одну работу, главное, чтобы иностранец имел доход от этого в размере 3 тысяч злотых.

До вступления в силу новой процедуры упрощения трудоустройства иностранцев начала появляться информация, что количество украинских граждан, рассматривающих переезд в соседнюю страну с возможностью там постоянно жить и работать, увеличивается.

Как отметили в аналитическом центре компании, осуществляющей международное трудоустройство Gremi Persona, уже в начале января спрос на вакансии на польской территории увеличился более чем на 37 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам Томаша Богдевича, генерального директора этой компании, они фиксируют растущее количество граждан Украины, желающих устроиться на работу в Польше на срок более трех месяцев. Это желание наших клиентов связано не только из-за ограничений и сложностей при пересечении границы. Именно сейчас все большее количество украинцев смотрит на Польшу, не только как территорию для заработков, но и страну, где можно постоянно проживать.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что заробитчаны переводят деньги в Украину.

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