logo

BTC/USD

63299.60

ETH/USD

2440.22

LTC/USD

65.31

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Новые правила бесплатного питания в школах: что нужно знать
commentss НОВОСТИ Все новости

Новые правила бесплатного питания в школах: что нужно знать

В Украине введено бесплатное питание для всех учащихся начальных классов

6 октября 2024, 20:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

В Украине введено бесплатное питание для учащихся 1-4 классов, что значительно улучшит условия обучения для детей. Ранее на такую поддержку могли рассчитывать только учащиеся по льготным категориям, при этом расходы покрывались местными бюджетами, что создавало неравенство. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Новые правила бесплатного питания в школах: что нужно знать

Школьная столовая. Фото из открытых источников

Инициатива Президента Владимира Зеленского позволяет всем детям начальной школы получать питание, которое будет финансироваться из государственного бюджета.

На заседании, рассматривавшем изменения в бюджет на 2024 год, было принято решение о внедрении новой бюджетной программы для обеспечения питания учащихся начальных классов, в частности, выделено 2 миллиарда гривен. Эти средства будут поделены Кабинетом Министров Украины в соответствии с исключительными условиями Бюджетного кодекса Украины.

Учебные заведения могут организовывать питание самостоятельно или привлекать компании, специализирующиеся на кейтеринге. Питание должно отвечать требованиям Постановления Кабинета Министров Украины и норм безопасности пищевых продуктов. Важнейшей задачей остается обеспечение достаточного финансирования программы в бюджете на 2025 год, поскольку в проекте бюджета, представленном Правительством, предусмотрено только 100 миллионов гривен на эту цель.

Напомним, в Запорожье планируют построить две "Фабрики-кухни" для обеспечения качественного питания школьников Запорожской области. Какой едой могут обеспечить школьников – читайте по ссылке.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/getmantsevdanil/7900
Теги:

Новости

Все новости