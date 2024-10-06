Новые правила бесплатного питания в школах: что нужно знать

В Украине введено бесплатное питание для учащихся 1-4 классов, что значительно улучшит условия обучения для детей. Ранее на такую поддержку могли рассчитывать только учащиеся по льготным категориям, при этом расходы покрывались местными бюджетами, что создавало неравенство. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.



Школьная столовая. Фото из открытых источников

Инициатива Президента Владимира Зеленского позволяет всем детям начальной школы получать питание, которое будет финансироваться из государственного бюджета.

На заседании, рассматривавшем изменения в бюджет на 2024 год, было принято решение о внедрении новой бюджетной программы для обеспечения питания учащихся начальных классов, в частности, выделено 2 миллиарда гривен. Эти средства будут поделены Кабинетом Министров Украины в соответствии с исключительными условиями Бюджетного кодекса Украины.

Учебные заведения могут организовывать питание самостоятельно или привлекать компании, специализирующиеся на кейтеринге. Питание должно отвечать требованиям Постановления Кабинета Министров Украины и норм безопасности пищевых продуктов. Важнейшей задачей остается обеспечение достаточного финансирования программы в бюджете на 2025 год, поскольку в проекте бюджета, представленном Правительством, предусмотрено только 100 миллионов гривен на эту цель.

Напомним, в Запорожье планируют построить две "Фабрики-кухни" для обеспечения качественного питания школьников Запорожской области. Какой едой могут обеспечить школьников – читайте по ссылке.

