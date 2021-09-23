Новые плюшки для вакцинированных от Минздрава: какие преимущества получат украинцы

Новая инициатива для поощрения вакцинации в Украине принадлежит компании по перевозке Uklon. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения.



Вакцинированные смогут воспользоваться акцией до конца октября, фото из открытых источников

Вакцинированные украинцы, которые получат одну или две дозы, смогут проехать в такси Uklon со скидкой. В компании предлагают первые три поездки тем, кто получил сертификат о вакцинации от COVID-19, за полцены.

Сейчас такси Uklon можно заказать в 27 городах страны. Чтобы получить скидку граждане должны загрузить специальное приложение Uklon и пройти регистрацию. Затем надо сканировать с плакатов QR-коды, которые размещены в пунктах вакцинации. Следующий шаг — это авторизация с помощью кода через чат бот в Telegram.

Когда вы будете заказывать поездку промокод со скидкой загрузится автоматически, и вы оплатите только 50% от стоимости поездки первые три раза. Впрочем, акция ограничена во времени и будет действовать до 31 октября 2021 года.

По словам Сергея Смуся, соучредителя и COO компании Uklon, их компания не впервые помогает медикам и пациентам. Во время локдауна такси развозили в первую очередь медиков на работу и онкобольных в больницы.



Санитарный врач Игорь Кузин поблагодарил компанию за акцию и подчеркнул важность вакцинации для сохранения здоровья и жизни.

Как сообщал портал "Комментарии", реанимации больниц "забиты" больными. По словам главного инфекциониста Закарпатья, медицинские учреждения края быстро пополняются новыми пациентами. Так, областное профильное заведение имеет загруженность 55%. Центр легочных болезней в областном центре — 22%. Инфицированных привозят в тяжелом состоянии, смертность есть среди жителей пожилого возраста. Каждый день несколько пациентов умирают. Для Закарпатья это высокий показатель.

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