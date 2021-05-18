Новые "пленки Медведчука": кто или что стоит за утечкой информации



















Кум президента РФ Владимира Путина, украинский политик Виктор Медведчук летом 2014 года активно коммуницировал с представителями Кремля по теме Донбасса и вел переговоры с боевиками квазиобразований "ДНР" и "ЛНР". Как уверяет, делал это по просьбе Путина и тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Об этом говорится в материале журналистов Bihus.Info, которые получили записи телефонных разговоров Медведчука.

Новые "пленки Медведчука": что стоит за утечкой информации в общество. Коллаж "Комментарии"Д.Романюк

Что стоит за сливами в Сеть "пленок Медведчука"? Почему они появляются дозировано – и именно сейчас? К чему это может привести? Чтобы разобраться в этих вопросах, портал "Комментарии" обратился за мнением экспертов.

Это ослабляет не Медведчука, а международную позицию государства Украина

Политолог Виктор Таран считает, что ситуация с "пленками Медведчука" вызывает ряд вопросов. Ответы на которые необходим дать, прежде чем двигаться дальше в политической и прочей оценке этих записей.

"Первый вопрос – понимаем ли мы, что между "пленками Медведчука" и теми же "пленками Деркача" (переговоры людей с голосами Порошенко и Байдена), по большому счету, нет никакой разницы? Во-первых, невозможно установить их аутентичность, — поясняет политолог. — Во-вторых, даже если чисто гипотетически после ряда экспертиз мы установим, что это действительно голоса тех или иных людей, важно понять — с какой целью эти пленки были переданы тому же Бигусу? И кем?"

Виктор Таран напоминает, что в феврале 2019-го именно Бигус опубликовал пленки по Свинарчуку-Гладковскому и якобы коррупции на оборонке. Это был серьезный удар по Порошенко накануне выборов. Дела, кстати, так и не завершены на данный момент…

"Если прослушать нынешние "пленки Медведчука", создается впечатление, что боевики т.н. "Л-ДНР" — самостоятельны, неподконтрольны РФ. А это ломает тот дискурс, который выстраивает украинская сторона с 2014 года, доказывая, что за всеми событиями на Донбассе стоит Россия. К тому же, судя по записям, Медведчук представляется не таким уж близким к Путину, — отмечает политолог. — Он якобы просто представляет интересы президента Порошенко, интересы Украины. Когда это слушаешь, зная, что на самом деле всё несколько иначе, возникает вопрос – кому выгодно запустить такой нарратив? Ведь ослабляет не Медведчука, а международную позицию государства Украина. Для чего и кому выгодно? Ответ, думаю, понятен".

Порошенко пытаются привязать к токсичному Медведчуку, посадить которого не удалось, а вот выдавить из страны – явно видится ОП лучшим разрешением проблемы



Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов уверен, что такие пленки появляются неспроста. И подозрительно своевременно для некоторых политических игроков.

"Мы помним пленки касательно коррупции в "Укроборонпроме", которые в 2019-м появились как раз перед первым туром президентских выборов – и серьезно ударили по Порошенко. И мы помним "пленки Деркача", которые всплыли в 2020-м аккурат перед пресс-конференцией президента Зеленского. И как с помощью тех пленок (разговор президента Украины Порошенко с вице-президентом США Байденом) определенные силы пытались ударить и по Порошенко, и по Байдену, баллотирующемуся на пост главы Белого дома. И, судя по другим пленкам, недавно всплывшим, глава Офиса президента Андрей Ермак обещал личному адвокату Трампа – Руди Джилуиани, выступавшему как частное лицо, что Зеленский упомянет "пленки Деркача". И год назад, в мае-2020, Зеленский, действительно говорил, что даст прокуратуре задание "разобраться". С тех пор многое изменилось, Деркач попал под санкции США, признан там российским агентом. Там, но почему-то не у нас, где он остается нардепом", — отмечает Валерий Дымов.

По его мнению, появление "пленок Медведчука" накануне очередной пресс-конференции Зеленского – точно не случайность.

"Теперь уже видим, что Порошенко пытаются привязать к токсичному Медведчуку, посадить которого не удалось, а вот выдавить из страны – явно видится ОП лучшим разрешением проблемы. В самих пленках, кстати, нет ничего особенного, — считает эксперт. — Роль Медведчука в коммуникациях между Киевом-Москвой-ОРДЛО можно сравнить с ролью кабеля, который проложили в 1962 году во время Карибского кризиса. Тогда он нужен был, чтобы наладить коммуникацию между СССР и США, поставившими мир на грань Третьей мировой войны. А в 2014-м – чтобы иметь посредника в разгоревшемся украино-российском конфликте, который Кремль называл и называет "внутриукраинским". Причем посредника этого выбрал не Порошенко, а Путин. Сказал – будет Медведчук. И всё"

Валерий Дымов напоминает, что в апреле-мае когда РФ пыталась создать Новороссию, а Госдума предоставила российским войскам возможность для вторжения, в Украину хлынули многие посредники, в том числе из ЕС. Они хотели адаптировать наши процессы, накладывая на них кальку именно внутренних конфликтов. Не хотели называть вещи своими именами. Боялись. И Киеву приходилось лавировать между давлением Кремля и "хотелками" Запада решить всё побыстрее – и за наш счет.

"Западу нужен было кто-то, кто коммуницировал был с Путиным. И таким человеком стал Медведчук, — поясняет эксперт. — А потом этот "кабель" между Киевом и Москвой возомнил себя серьезным человеком. К нему ведь обращались для решения проблем переговоров, в том числе по освобождению заложников. Медведчук стал использовать свою роль для роста политического влияния, веса. Но депутатом стал, отмечу, не при Порошенко, а при Зеленском. И фракцию немалую в Раду провел именно во время досрочных выборов, весьма сомнительным образом назначенных всё тем же Зеленским. Ну, а теперь именно команда Зеленского, думается мне, использует очень условную привязку Порошенко к Медведчуку, чтобы зайти на патриотическое поле, которое "слуги" пытаются "отжать" у "Европейской солидарности", показывая, что только они якобы воюют с Путиным".

Ранее "Комментарии" писали, возможно ли выдворение Медведчука из Украины.





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