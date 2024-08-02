Новые контракты фирмы Володских: СМИ узнали, почему удалось снова выиграть тендер

Бизнесмен из Запорожья Владислав Володский, вероятно, мог использовать средства из государственного бюджета для покрытия собственных долгов перед кредиторами. А из-за невыполнения условий контракта поставок продуктов питания в воинские части украинцы бойцы были вынуждены три недели самостоятельно обеспечивать себя продовольствием. Однако, несмотря на срывы контрактов, семья Володских получила новые соглашения от ГОТ, общая стоимость которых составляет 11 млрд гривен. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "УНИАН".

Фирмы Володских получили 11 миллиардов от ГОТ

Отмечается, что согласно одному из открытых уголовных производств, следствие установило, что их компании осуществили наценку на поставку продуктов от 11% до 100%, нанеся государству ущерб на 31 млн гривен.

"Существует вероятность, что средства выводились путем приобретения дорогостоящих автомобилей. В этом деле Володских обвиняли в "присвоении и растрате имущества" и "отмывании имущества". А активы вышеупомянутого Володского даже были арестованы", — говорится в материале.





Журналисты отмечают, видео, где Володский просит кредиторов дать отсрочку для выплаты долгов и рассказывает о схемах присвоения государственных средств, вероятно, свидетельствуют о том, что Володский даже не собирался поставлять продукты для украинской армии, а сразу имел целью использовать полученные средства в целях.

"Однако все вышеупомянутые факты не изменили ситуацию: в марте 2024 года компания "Твой Хлеб", владельцем которой является Алексей Володский, получила новый 11-миллиардный контракт от ГОТ. Однако уже в 23 апреля пресс-служба закупочного агентства Минобороны "Государственный оператор тыла" сообщила о невыполнении этой фирмой своих обязанностей. Об этом заявлял и руководитель логистики 59-й бригады полковник Александр Заиченко. недель искать продукты самостоятельно", — говорится в материале.





"800 человек находятся в ППД. Третью неделю мы пищевые продукты ищем по всей Винницкой области. Овощи – прежде всего потому, что мы сделали запас круп и нескоропорта. А солдаты привыкли видеть на столе и овощи, и фрукты, и молочку, и колбасы, и йогурт. А сейчас ничего не видят. Жумадилов обещает, что ситуацию исправят. В настоящее время в отношении моей воинской части компания "Твой хлеб" поставляет только хлеб. То есть, ситуация не изменилась. Если бы мы "не колядовали", не просили, люди не привезли овощи, то не сварили бы борщ и суп", — отметил полковник Заиченко.

Авторы материала обратили внимание, что ГОТ уже заключил договоры с поставщиками для обеспечения Вооруженных сил Украины питанием на второе полугодие на сумму более 17 млрд. грн. И вот среди победителей – некий Консорциум "ЮНАЙТЕД ФУД ГРУПП". Интересно, что компания выиграла тендер только через месяц после своего основания, а среди ее владельцев есть "Рыбоконсервный завод Южный", фигурирующий по 16 судебным делам.

Владислав Володский прокомментировал скандалы по поводу срыва снабжения военным, которые связаны с компаниями его семьи.

В телеграмм-канале "Батальон Монако" он заявил, что "С июля начинают действовать новые контракты на поставку питания для ВСУ. Наша компания принимает участие в тендерах, которые проводит ГОТ по новой системе проведения тендеров и, безусловно, это не устраивает тех, кто не готов воспринять изменения и новую философию снабжения питания для ВСУ.