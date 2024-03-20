Новые доплаты к пенсиям: что ждет украинских пенсионеров после 70 лет?

В 2024 году украинские пенсионеры, пересекшие порог в 70, 75 и 80 лет, столкнутся с приятными нововведениями в форме дополнительных выплат к их пенсиям. Это шаг, направленный на повышение финансового обеспечения пожилых граждан, учитывая рост расходов на жизнь и особую потребность в поддержке этой категории лиц.

Детали нововведений:

В зависимости от возраста пенсионеры в Украине могут рассчитывать на следующие ежемесячные доплаты к основной сумме пенсионных начислений:

– Пенсионеры в возрасте 70 лет получат дополнительно 300 гривен.

– Граждане в возрасте от 75 до 80 лет могут рассчитывать на увеличение пенсии на 456 гривен.

- Для лиц старше 80 лет предусмотрена надбавка в размере 579 гривен.

Эти надбавки будут производиться автоматически, что исключает необходимость обращения граждан за оформлением этих доплат. Однако, стоит отметить, что доплаты не будут начисляться пенсионерам, общий размер пенсии которых превышает 10 340,35 грн.

Процесс начисления доплат:

Информация о надбавках готовится заранее, причем процесс начисления запланирован на период между 4-м и 25-м числом каждого месяца. Это обеспечивает своевременность и регулярность выплат, что является важным фактором стабильности и финансовой безопасности пожилых.

Эта инициатива является частью более широкой социальной политики, направленной на поддержку пожилого населения Украины, учитывая растущие социальные и экономические вызовы. Улучшение условий жизни пенсионеров, обеспечение их финансовой устойчивости и признание их вклада в общество остаются ключевыми приоритетами государственной социальной политики.

Ранее "Комментарии" писали, что с началом полномасштабной войны миллионы украинских граждан уехали за границу в поисках убежища и новых возможностей. Наиболее распространенными месяцами пребывания беженцев из Украины стали европейские страны, привлекающие высокий уровень жизни и мощную социальную защиту.

Дополнительные выплаты пенсионерам после 70 лет