Новые доказательства в коррупционной схеме: СБУ опубликовала перехваченные разговоры

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Черновалова Кристина
Служба безопасности Украины обнародовала новые доказательства по делу коррупции, где фигурантом является заместитель министра энергетики. По данным следствия, чиновник требовал взятку в размере 500 тысяч долларов за передачу горнодобывающего оборудования из прифронтовых шахт.
СБУ опубликовала новые доказательства взяточничества замминистра энергетики
По материалам дела, в обмен на крупную сумму денег, замминистра пообещал предприятиям Львовско-Волынского угольного бассейна содействие в получении уникального оборудования, необходимого для добычи угля. Это оборудование должно было быть передано с территорий, подвергающихся военным действиям, в частности, из Донецкой области.
Важностью новых доказательств есть перехваченные разговоры, четко демонстрирующие злоупотребление чиновником своими полномочиями. Это позволяет следствию значительно укрепить дело против него.
В настоящее время четыре человека, в том числе упомянутый заместитель, задержаны и ждут суда. Им уже избраны меры пресечения, и они находятся под следствием.
Читайте на портале "Комментарии" — Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро Украины при содействии министра энергетики Германа Галущенко разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную заместителем министра энергетики. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
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