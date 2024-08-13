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Новые доказательства в коррупционной схеме: СБУ опубликовала перехваченные разговоры

СБУ опубликовала новые доказательства взяточничества замминистра энергетики

сегодня, 19:31
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Черновалова Кристина

Служба безопасности Украины обнародовала новые доказательства по делу коррупции, где фигурантом является заместитель министра энергетики. По данным следствия, чиновник требовал взятку в размере 500 тысяч долларов за передачу горнодобывающего оборудования из прифронтовых шахт.

Новые доказательства в коррупционной схеме: СБУ опубликовала перехваченные разговоры

СБУ опубликовала новые доказательства взяточничества замминистра энергетики

По материалам дела, в обмен на крупную сумму денег, замминистра пообещал предприятиям Львовско-Волынского угольного бассейна содействие в получении уникального оборудования, необходимого для добычи угля. Это оборудование должно было быть передано с территорий, подвергающихся военным действиям, в частности, из Донецкой области.

Важностью новых доказательств есть перехваченные разговоры, четко демонстрирующие злоупотребление чиновником своими полномочиями. Это позволяет следствию значительно укрепить дело против него.

В настоящее время четыре человека, в том числе упомянутый заместитель, задержаны и ждут суда. Им уже избраны меры пресечения, и они находятся под следствием.

“В настоящее время всем им избраны меры предосторожности. Досудебное расследование продолжается. Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда”, — говорится в сообщении СБУ

Читайте на портале "Комментарии" — Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро Украины при содействии министра энергетики Германа Галущенко разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную заместителем министра энергетики. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.



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Источник: https://t.me/SBUkr/12609
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