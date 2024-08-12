Масштабный коррупционный скандал: кто в правительстве Шмыгаля попался на взятке (ВИДЕО)



















Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро Украины при содействии министра энергетики Германа Галущенко разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную заместителем министра энергетики. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Замглавы Минэнерго задержан на взятке. Фото СБУ

В сообщении отмечается, что за указанную сумму чиновник, пользуясь своими полномочиями, пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области.

Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, расположенной в пределах восточного фронта – Покровском.

Кроме замминистра к указанной сделке были привлечены несколько сообщников по энергетической отрасли, за что все задействованные лица будут привлечены к ответственности.

Министерство безотлагательно внесло представление в Кабинет министров об увольнении указанного чиновника. Соответствующее решение будет принято сегодня. Ведомство тесно сотрудничает с СБУ, НАБУ и другими правоохранительными органами в целях полного искоренения коррупции в энергетической отрасли.

Читайте на портале "Комментарии" — Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) продолжает активную борьбу с коррупцией на самом высоком уровне. За первое полугодие 2024 года семь высших чиновников государства оказались на скамье подсудимых. В их числе чиновники категории А, народные депутаты, руководители государственных предприятий, судьи и депутаты областных советов.

Директор НАБУ Семен Кривонос во время брифинга в Медиацентре Украина подчеркнул, что фокус работы ведомства направлен именно на топ-коррупцию, многомиллионные схемы, где ущерб достигает сотен миллионов гривен. Расследования сосредоточены на действующей коррупции, схемах, возглавляемых так называемыми "смотрящими" или высшими должностными лицами.







