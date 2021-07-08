Новую почту оштрафовали на 325 млн за разбитый аквариум: как отреагировала компания

Украинская служба доставки получила рекордный штраф от Госпродпотребслужбы за разбитый аквариум, стоимость которого — 500 гривен. В компании уже сообщили, что отказываются платить такую большую сумму и заявили, что идут в суд. Об этом пишет РБК.

"Новая почта" (фото из открытых источников)

С чего начался скандал?

По информации Госпродпотребслужбы в Харьковской области, к ним обратился клиент компании, получивший разбитый аквариум. Его стоимость человек оценил в 500 гривен. По его словам, в компании отказались компенсировать стоимость товара.

Известно, что жалоба поступила от возмущенного клиента еще 27 января 2021 года. Сам инцидент произошел в харьковском отделении №49, что находится на Московском проспекте, 256.

Следовательно, работники Госпродпотребслужбы 15 марта пришли на отделение с внеплановой проверкой. Согласно статье 6 Закона Украины, они имеют на это право.

В профильном ведомстве утверждают, что им не удалось разобраться в этой ситуации, потому что руководитель отделения не предоставила их представителям соответствующих документов. Компания их также не выдала в востребованные сроки, а это — согласно действующему законодательству — три дня.

Почему штраф такой большой?

Как сообщили в Госпродпотребслужбы, эти нарушения привели к штрафу в 151 млн. грн. Кроме всего, в этом органе, заявили, что представители компании не пришли на рассмотрение дела, чтобы, при желании, обжаловать решение о штрафе.

"28 мая в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской об ласти вынесли постановление о наложении на компанию взыскания на сумму 151 млн гривен, которая составляет 10% от объема реализованной продукции ООО" Новая Почта "по февраль 2021", — говорится в заявлении.

Кроме этого, компанию оштрафовали еще на 174 млн грн из-за жалобы еще одного клиента, который 10 марта пожаловался в службу на то, что его, якобы, обсчитали в отделении №3 города Чугуева.

Представители службы снова пошли проверять отделение внепланово, как сообщают их чиновники, и на этот раз во время проверки необходимые документы также не были предоставлены.

"2 июля Главным управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области вынесено постановление о наложении взыскания в размере 174 млн грн, что составляет 10% от объема реализованной продукции компанией" за март 2021 ", — говорится в заявлении ведомства.

Что ответили в компании?

В пресс-службе компании уже заявили, что с таким решением не согласны. Свою позицию они будут отстаивать в суде.

Журналистам сообщили, что они называют действия службы манипуляционными и не согласны со штрафом. Его адвокаты компании будут оспаривать в Харьковском окружном административном суде.

В заявлении компании говорится, что проверка службы состоялась с нарушениями действующего законодательства. Якобы документы были предоставлены другому представителю НП, а в специальном журнале проверяющие не расписались.

"Согласно закону, лицо, проводящее проверку, должно предоставить руководителю юридического лица, его обособленного подразделения или уполномоченному им лицу документы о проверке. Зато они были вручены руководителю отделения, который не является уполномоченным лицом. А еще — была нарушена и процедура проверки. В частности, представитель любого контролирующего органа во время проверки должен расписаться в специальном журнале — это требование законодательства. Этого тоже не было сделано ", — заявили в компании.

В службе доставки добавили, что руководитель отделения, к которому с проверкой пришли чиновники, предложил им обратиться к руководству компании, но они этого не сделали. Вместо этого они расценили такие действия как создание НП препятствий для должностных лиц во время проверки.

"Сам акт о штрафе тоже был составлен с нарушениями. Там не указано в чем именно компания препятствовала проверяющему органу и не указана дата правонарушения", — резюмировали в компании.

Кроме этого, в компании считают несправедливым то, что штраф вычислен от оборота всей компании, а не отделений, которые проверяли.

Напомним, что сайт "Комментарии" сообщал о том, что "Новая Почта" ввела новые тарифы.

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