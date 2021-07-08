Новую почту оштрафовали на 325 млн за разбитый аквариум: как отреагировала компания

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Лиля Воробьева
Украинская служба доставки получила рекордный штраф от Госпродпотребслужбы за разбитый аквариум, стоимость которого — 500 гривен. В компании уже сообщили, что отказываются платить такую большую сумму и заявили, что идут в суд. Об этом пишет РБК.
"Новая почта" (фото из открытых источников)
По информации Госпродпотребслужбы в Харьковской области, к ним обратился клиент компании, получивший разбитый аквариум. Его стоимость человек оценил в 500 гривен. По его словам, в компании отказались компенсировать стоимость товара.
Известно, что жалоба поступила от возмущенного клиента еще 27 января 2021 года. Сам инцидент произошел в харьковском отделении №49, что находится на Московском проспекте, 256.
Следовательно, работники Госпродпотребслужбы 15 марта пришли на отделение с внеплановой проверкой. Согласно статье 6 Закона Украины, они имеют на это право.
В профильном ведомстве утверждают, что им не удалось разобраться в этой ситуации, потому что руководитель отделения не предоставила их представителям соответствующих документов. Компания их также не выдала в востребованные сроки, а это — согласно действующему законодательству — три дня.
Как сообщили в Госпродпотребслужбы, эти нарушения привели к штрафу в 151 млн. грн. Кроме всего, в этом органе, заявили, что представители компании не пришли на рассмотрение дела, чтобы, при желании, обжаловать решение о штрафе.
Кроме этого, компанию оштрафовали еще на 174 млн грн из-за жалобы еще одного клиента, который 10 марта пожаловался в службу на то, что его, якобы, обсчитали в отделении №3 города Чугуева.
Представители службы снова пошли проверять отделение внепланово, как сообщают их чиновники, и на этот раз во время проверки необходимые документы также не были предоставлены.
В пресс-службе компании уже заявили, что с таким решением не согласны. Свою позицию они будут отстаивать в суде.
Журналистам сообщили, что они называют действия службы манипуляционными и не согласны со штрафом. Его адвокаты компании будут оспаривать в Харьковском окружном административном суде.
В заявлении компании говорится, что проверка службы состоялась с нарушениями действующего законодательства. Якобы документы были предоставлены другому представителю НП, а в специальном журнале проверяющие не расписались.
В службе доставки добавили, что руководитель отделения, к которому с проверкой пришли чиновники, предложил им обратиться к руководству компании, но они этого не сделали. Вместо этого они расценили такие действия как создание НП препятствий для должностных лиц во время проверки.
Кроме этого, в компании считают несправедливым то, что штраф вычислен от оборота всей компании, а не отделений, которые проверяли.
Напомним, что сайт "Комментарии" сообщал о том, что "Новая Почта" ввела новые тарифы.
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