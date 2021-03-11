Новое заседание СНБО: кто может попасть под удар

В средствах массовой информации появилась информация, что заседание Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) состоится сегодня, 11 марта. В последнее время каждое из таких заседаний – санкции и сенсации. Чего ждать от этого? Кто и почему может попасть под удар? Что мешало ранее использовать СНБО в таком ключе? На эти вопросы порталу "Комментарии" ответили эксперты.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Владимир Зеленский вышел на тропу войны с оппонентами

Очевидно, что президент Зеленский вышел на тропу войны с оппонентами, прикрываясь запросами общества на устранение пророссийских сил в Украине – информационно и финансово. А главным инструментом для таких действий выбран СНБО, отмечает эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский.

"Почему СНБО не использовали так раньше? Наверное, просто не знали, что так можно. Как мем – а что, так можно было? С точки зрения законности всё более-менее соблюдено. Впрочем, тут глава государства более оглядывается на запрос общества и желание укрепить свои ослабевшие в последнее время позиции", — подчеркивает эксперт.

Он напоминает, что ранее глава СНБО Данилов уверял, что говорить о дальнейшем закрытии медиа (как ранее сделали с пулом каналов Козака-Медведчука) пока не стоит. Мол, нужны веские аргументы, чтобы это делать.

"Так что решение о санкциях против каких-либо каналов вряд ли возможно в ближайшее время, — считает Владислав Дзивидзинский. – Зато, как предупреждал всё тот же Данилов, есть вероятность активизации по возврату государству имущества, которое ушлые люди "прихватизировали", начиная с 90-х. В том числе недр. Так что телеканалы – не всё, что захотят забрать у людей, ассоциирующихся с Медведчуком. И продолжение ударов по бизнесу, думаю, будет. Тем более, что такая активность Зеленского и СНБО, похоже, поддержана нашими западными партнерами. Перед каждым заседанием Совета нацбезопасности и обороны президента, как человек из шоу-бизнеса, держит интригу. Но кое что уже известно. К примеру, что планируется снять воинские и почетные звания с граждан, которые предали Украину и перешли на сторону агрессора. Так что продолжится зачистка людей из "бело-синего лагеря", из окружения Януковича. Чтобы показать оставшимся "бело-синим", растекшимся по разным партиям, что может грозить им. Не исключаю санкции касательно руководства Укроборонпрома – в свете информации о якобы продаже украинского вооружения для России через посредников".

Что касается санкций против олигарха Фирташа (облгазы, телеканал "Интер"), возможность которых обсуждается в информационном пространстве, то Владислав Дзивидзинский сомневается, что их могут ввести сегодня.

"Думаю, сегодня вопрос Фирташа, включая облгазы и "Интер", поднят не будет. По моему мнению, пока не подготовлена соответствующая доказательная, правовая и информационная база для этого", — поясняет эксперт.

Санкции похожи на попытки отвлечь внимание украинцев

Адвокат, кандидат юридических наук общественный деятель Сергей Войченко признался: "Как по мне, каждое заседание СНБО и его результаты в последнее время больше похожи на шоу-программу. Даже сам Медведчук сказал, что эти санкции на него никак особо не повлияли и на олигархов, в отношении которых их ввели и владельцев каналов тоже. Но повлияли на людей, которые работали в компаниях, на журналистов, членов их семей. То есть, результатом всего этого является то, что люди остались без работы. Как говорится: в Украине паны дерутся, а у холопов чубы трещат. Я бы не называл это сенсациями также и потому, что это больше похоже на попытки отвлечь внимание украинцев. Неоднократно уже приводил пример, что когда людям приходят платежки, они смотрят на них, потом смотрят заседание СНБО и думают: а может это против них ввели санкции и им не сказали, что они в черном списке".

Говоря о том, кто может попасть под удар и почему, Сергей Войченко задается вопросами: "Будут ли введены санкции в отношении компаний, принимавших участие в строительстве Крымского моста? Мы помним скандалы и расследования в отношении бывших чиновников, компании которых были причастны к этому. Как насчет людей, которые имеют бизнес в России?"

По его мнению, гадать можно долго, тем более, что сложно предвидеть действия людей, которые не совсем действуют в рамках закона.

"Я считаю, что такими решениями СНБО, скорее всего, пытаются сжечь мосты и углубить противостояние. Обращаю внимание, что первые санкции были введены более месяца назад. Но если мы спросим украинцев, какие изменения они почувствовали, то большинство ответит, что — никаких. Это не повлияло ни на украинскую экономику, ни на жизнь обычных людей, — подчеркивает Сергей Войченко. — Ранее СНБО мешал прагматизм и возможность все же договариваться, ведь мы понимаем, что любые конфликты можно решить двумя путями. Один из путей это силовой, который использовал Азербайджан, чтобы вернуть себе часть территории, которую у них отобрали, а тридцатилетние переговоры ни к чему не приводили. Другой путь — переговоры. При этом, введение санкций только углубляет кризис и всё больше подталкивают стороны к силовому решению вопроса. Поэтому предыдущая власть все же пыталась сделать это дипломатическим путем, имея к тому же коммерческие интересы, что ни для кого не секрет. И, конечно, не стоит забывать, что пребывание у власти рано или поздно заканчивается. Соответственно, когда Зеленский и его окружение станут предшественниками – против них уже по накатанной также смогут использовать СНБО. А почему же им можно было, а другим нет!?"

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что Разумков объяснил свою позицию по санкциям против телеканалов NewsOne, Zik и "112 Украина".

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