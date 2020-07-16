Новое разделение Украины и “дуэль” для “слуги народа”: каким был четверг

Разделение Украины. На сегодняшнем селекторном совещании по предотвращению коронавируса министр здравоохранения Украины Максим Степанов предложил разделить страну на части. Каждая зона будет иметь цвет, и соответствующее постановление с изменениями карантина уже разработано.

"По документу, регионы будут разделены на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений. Ограничительные меры будут вводиться в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области", – пояснил Степанов.







Выборы. Депутаты ВРУ поддержали проведение местных выборов в Украине (кроме ОРДЛО и Крыма) 25 октября. На оккупированных территориях, по мнению нардепов, их проведение будет возможным лишь в случае:

- вывода всех НВФ, управляемых, контролируемых и финансируемых РФ;

- восстановления полного контроля Украины над государственной границей Украины;

- разоружения всех незаконных вооруженных формирований и наемников, которые действуют на временно оккупированных территориях Украины;

- восстановления конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях Украины.

Насколько реалистично выполнить эти условия и на какие уступки может пойти Украина - читайте в эксклюзиве “Комментариев”.

Новый глава Нацбанка. Верховная Рада Украины сегодня назначила главу Национального банка Украины. Им стал председатель правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко. "За" проголосовали 332 нардепа. Так, фракция "Слуга народа" отдала 226 голосов, "Оппозиционная платформа - За жизнь"- 40, "Батькивщина" - 21 голос. А вот фракции "Европейская солидарность" и "Голос" не поддержали кандидатуру Шевченко. Еще 15 и 17 голосов, соответственно, дали депутатские группы "За будущее" и "Доверие", от внефракционных - 13 голосов "за".

Во время своего выступления перед голосованием Шевченко заверил, что будет поддерживать политику центрального банка по обеспечению макрофинансовой стабильности банковской системы.





Акция протеста. Под стенами Рады сегодня проходил масштабный митинг против законопроекта о частичном обучении школьников на русском языке. Участники акции жгли красные файеры, а нардеп Ирина Геращенко вызвала автора законопроекта Макса Бужанского на дуэль. Геращенко призвала его написать диктанты на украинском и русском языках вместе с ней и заверила, что справится куда лучше “противника”. Кроме того, нардеп убеждена, что обучение в школах должно проходить исключительно на украинском языка.

К слову, сам проект предусматривает то, что учащимся 5-11 классов русскоязычных школ отсрочат переход на украинский язык с 2020 года на 2023-й.





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