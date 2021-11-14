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Новое покрытие: трассу, пролегающую через две области, отремонтировали

В Днепропетровской области завершают ремонт дороги

сегодня, 10:27
Автор:

Козлова Альбіна
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Через 42 года Никопольскую трассу, пролегающую через две области, полностью отремонтировали. Об этом сообщают на странице Укравтодора в Facebook.

Новое покрытие: трассу, пролегающую через две области, отремонтировали

Отремонтированная дорога Р-73, фото Facebook Укравтодор

Уже завершен ремонт участка дороги Р-73/Н-08/Никополь протяженностью в 14 километров. На территории Днепропетровской области ремонтники завершают работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия.

Сообщается, что в последний раз дорога Р-73 капитально ремонтировалась 42 года назад. Последний участок от Запорожской области до Никополя ремонтируют с августа. Рабочие ООО "Автомагістраль-Південь" в течение двух лет полностью настелили новое покрытие на расстоянии 56,2 километра.

Сообщается, что ремонт дороги начали реализовывать в рамках программы "Большая стройка". В настоящее время работники предприятия-подрядчика проводят финальные работы по нанесению разметки, укреплению обочины. Также на участке возле Никополя продолжается установка дорожных знаков, обустройство остановок общественного транспорта.

Как сообщал портал "Комментарии", Укравтодор впервые за последние 60 лет капитально отремонтировал дорогу Р-11 Полтава – Красноград. На участке протяженностью семь километров настелили асфальто-бетон и укрепили основание дороги в пределах Карловки. Еще 25 километров тоже отремотируют, там производят текущий ремонт.

Также мы писали, что с 1 ноября вступили в силу новые правила дорожного движения. В документе прописаны измененные правила для велосипедистов. Также обновлена дорожная разметка и добавлены новые знаки. Кроме того, в правилах прописаны новые названия и обозначения автодорог. В материале есть ссылка на документ для скачивания.

Новое покрытие: трассу, пролегающую через две области, отремонтировали - фото 2
Новое покрытие: трассу, пролегающую через две области, отремонтировали - фото 3
Новое покрытие: трассу, пролегающую через две области, отремонтировали - фото 4
Новое покрытие: трассу, пролегающую через две области, отремонтировали - фото 5




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Источник: https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua/posts/4013345192098701
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