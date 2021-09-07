Новое меню в столовой Верховной Рады: сколько стоит обед нардепов (ФОТО)

Высший законодательный орган нашего государства — парламент, после летних отпусков 7 сентября уже вновь приступил к работе. Сейчас здесь есть определенные ограничения для работников СМИ, касающиеся обедов в парламентской столовой. Сюда они будут заходить по специальным карточкам и количество ограничено — до 12 человек за один заход.

Меню столовой Верховной Рады (фото: Таня Поляковская, УНИАН)

Насколько кардинально обновилось меню столовой парламента и сколько стоят блюда, салаты и десерты информирует УНИАН.

Больше всего стоят для избранников рыбные закуски. Так, филе семги — 174 гривны, Тартар с семгой и авокадо — 241 гривна.

Чтобы насладиться борщом, нужно заплатить 51 грн, окрошка дороже -59 гривен. Вторые блюда тоже доступны избранникам. Они стоят от 40 гривен и до 220. Гарнир на выбор — картофельное пюре, гречка, отварной рис.

Из салатов, то "Царский" с семгой и стоит по-царски, так же и "Капрезе" с моцареллой. В целом, от 30 до 90 гривен. Любимые украинцами деруны здесь ценят в 93 гривны, блины с яблоками и медом — 55 гривен. Еще можно попробовать филе судака в томате с овощами за 97 гривен, рыбные котлеты за 43 гривны.

Мясные блюда тоже на выбор: свиные котлеты стоят 60 гривен, биточки дижонские — 73 гривны, паровые куриные котлеты — 39 гривен. Отваренные куриные бедра всего 51 гривна, котлета по-киевски тоже есть в меню — 58 гривен.

Есть здесь и десерты к кофе: желе стоит 33 гривны, десерт "Белоснежка и семь гномов" — 63 гривны, кусочек чизкейка стоит 39 гривен.





Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в столовой Верховной Рады обновили меню и подняли цены .

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