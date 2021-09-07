logo
Русский Українська

BTC/USD

46826.12

ETH/USD

3439.58

LTC/USD

178.21

USD/UAH

26.82

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Новое меню в столовой Верховной Рады: сколько стоит обед нардепов (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Новое меню в столовой Верховной Рады: сколько стоит обед нардепов (ФОТО)

Чем кормят в столовой Верховной Рады

7 сентября 2021, 23:30 comments1072
Автор:

Лиля Воробьева

Высший законодательный орган нашего государства — парламент, после летних отпусков 7 сентября уже вновь приступил к работе. Сейчас здесь есть определенные ограничения для работников СМИ, касающиеся обедов в парламентской столовой. Сюда они будут заходить по специальным карточкам и количество ограничено — до 12 человек за один заход.

Новое меню в столовой Верховной Рады: сколько стоит обед нардепов (ФОТО)

Меню столовой Верховной Рады (фото: Таня Поляковская, УНИАН)

Насколько кардинально обновилось меню столовой парламента и сколько стоят блюда, салаты и десерты информирует УНИАН.

Больше всего стоят для избранников рыбные закуски. Так, филе семги — 174 гривны, Тартар с семгой и авокадо — 241 гривна.

Чтобы насладиться борщом, нужно заплатить 51 грн, окрошка дороже -59 гривен. Вторые блюда тоже доступны избранникам. Они стоят от 40 гривен и до 220. Гарнир на выбор — картофельное пюре, гречка, отварной рис.

Из салатов, то "Царский" с семгой и стоит по-царски, так же и "Капрезе" с моцареллой. В целом, от 30 до 90 гривен. Любимые украинцами деруны здесь ценят в 93 гривны, блины с яблоками и медом — 55 гривен. Еще можно попробовать филе судака в томате с овощами за 97 гривен, рыбные котлеты за 43 гривны.

Мясные блюда тоже на выбор: свиные котлеты стоят 60 гривен, биточки дижонские — 73 гривны, паровые куриные котлеты — 39 гривен. Отваренные куриные бедра всего 51 гривна, котлета по-киевски тоже есть в меню — 58 гривен.

Есть здесь и десерты к кофе: желе стоит 33 гривны, десерт "Белоснежка и семь гномов" — 63 гривны, кусочек чизкейка стоит 39 гривен.

Новое меню в столовой Верховной Рады: сколько стоит обед нардепов (ФОТО) - фото 2

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в столовой Верховной Рады обновили меню и подняли цены .


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/society/menyu-po-deputatski-skolko-stoit-poest-v-stolovoy-verhovnoy-rady-foto-novosti-ukrainy-11536675.html
Теги:
comments

Обсуждения

Акбар

сегодня, 00:04

Шоб вас там всех удавило, скрутило и растрощило, упыри!

Холера

7 сентября 2021, 23:40

Высылаю на них лучи трехдневного поноса..

Инна

7 сентября 2021, 23:28

Да чтоб вы это сожрали и подавились!!!

Инна

7 сентября 2021, 23:28

Да чтоб вы это сожрали и подавились!!!

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ