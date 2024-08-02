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Новая провокация США: куда Китай и РФ отправили свои бомбардировщики

По информации The Telegraph, Россия и Китай решили проверить американскую ПВО на Аляске

сегодня, 09:18
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Кравцев Сергей

Китайские и российские бомбардировщики вместе влетели в зону американской ПВО на Аляске, что побудило американские и канадские силы начать их перехват и сопровождение. Такое столкновение не несет угрозу серьезной эскалации, однако оно стало напоминанием о расширении воздушной мощи Китая, и оно подчеркивает высокие ставки, поскольку американцы спешно разрабатывают контрмеры. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".

Новая провокация США: куда Китай и РФ отправили свои бомбардировщики

Самолеты. Фото: из открытых источников

Отмечается, когда 24 июля два бомбардировщика КНР Xi-an H-6 и два российских бомбардировщика Ту-95 влетели в зону ПВО Аляски, истребители ВВС США и Канады поднялись в воздух, чтобы встретить их.

Издание отметило, что перехваты российских самолетов — обычное дело. Перехваты китайских самолетов — более редкое явление, и по очень простой причине. Когда дело доходит до дальней авиации, ВВС армии Китая на десятилетия отстают от ВВС России или США.

Как отметило издание, по мере совершенствования китайских бомбардировщиков они все дальше и чаще выходят в Тихий океан. Не секрет, что эти дальние вылеты являются тренировкой перед войной.

"Если Китай когда-нибудь оправдает десятилетия угроз и вторгнется на Тайвань, а США придут на помощь Тайваню, ожидайте, что китайские бомбардировщики нацелятся на авианосные группы ВМС США в море, а потенциально и на базы ВВС США по всему Тихоокеанскому региону", — написало издание.

"Остановка этих бомбардировщиков станет главным приоритетом американских летчиков-истребителей, защищающих флот и базы США", — подытожили журналисты.

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