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Новая Красная книга: в Украине готовят четвертое издание

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов получило результаты научных исследований и готовится начинать работу над четвертой редакцией Красной книги

сегодня, 15:20
Автор:

Кириєнко Анна

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов проводит подготовку четвертого издания Красной книги Украины. Об этом написала пресс-служба учреждения на официальном сайте.

Новая Красная книга: в Украине готовят четвертое издание

Фото: УНІАН

Министерство уже получило ряд результатов научных исследований. Они уже согласованы с Национальной комиссией по вопросам Красной книги относительно перечня видов животных, растений и грибов, которые могут быть включены или исключены из Красной книги.

На официальном сайте также можно посмотреть перечень флоры и фауны, занесенной в Красную книгу. Коррективы в этот список могут вносить научно-исследовательские учреждения, государственные и общественные организации, отдельные специалисты и ученые.

Обратим внимание, что в прошлое издание Красной книги 2009-го года попало 1369 представителей, из них 543 вида животных и 826 видов растительного мира.

Согласно законодательству Украины новое издание должно издаваться каждые 10 лет.

Напомним, что ученые назвали ряд животных, которые вымрут к концу века.


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