Новая Красная книга: в Украине готовят четвертое издание

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Кириєнко Анна
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов проводит подготовку четвертого издания Красной книги Украины. Об этом написала пресс-служба учреждения на официальном сайте.
Фото: УНІАН
Министерство уже получило ряд результатов научных исследований. Они уже согласованы с Национальной комиссией по вопросам Красной книги относительно перечня видов животных, растений и грибов, которые могут быть включены или исключены из Красной книги.
На официальном сайте также можно посмотреть перечень флоры и фауны, занесенной в Красную книгу. Коррективы в этот список могут вносить научно-исследовательские учреждения, государственные и общественные организации, отдельные специалисты и ученые.
Обратим внимание, что в прошлое издание Красной книги 2009-го года попало 1369 представителей, из них 543 вида животных и 826 видов растительного мира.
Согласно законодательству Украины новое издание должно издаваться каждые 10 лет.
Напомним, что ученые назвали ряд животных, которые вымрут к концу века.
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