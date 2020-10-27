Новая Красная книга: в Украине готовят четвертое издание

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов проводит подготовку четвертого издания Красной книги Украины. Об этом написала пресс-служба учреждения на официальном сайте.

Фото: УНІАН

Министерство уже получило ряд результатов научных исследований. Они уже согласованы с Национальной комиссией по вопросам Красной книги относительно перечня видов животных, растений и грибов, которые могут быть включены или исключены из Красной книги.

На официальном сайте также можно посмотреть перечень флоры и фауны, занесенной в Красную книгу. Коррективы в этот список могут вносить научно-исследовательские учреждения, государственные и общественные организации, отдельные специалисты и ученые.

Обратим внимание, что в прошлое издание Красной книги 2009-го года попало 1369 представителей, из них 543 вида животных и 826 видов растительного мира.

Согласно законодательству Украины новое издание должно издаваться каждые 10 лет.

Напомним, что ученые назвали ряд животных, которые вымрут к концу века.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!