Новая аннексия и ультиматум НАТО: чего добивается Эрдоган – как это может отобразиться на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что Анкара остается преданной искоренению сирийских курдов с севера Сирии – и одной ночью нападет на страну. О чем говорят подобные заявления? Какова вероятность новой военной операции турок в Сирии? Какие турецкие проблемы может порешать Эрдоган, торгуясь за принятие Швеции и Финляндии в НАТО? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Турция набивает себе цену внутри НАТО

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что такие заявления Эрдогана говорят о том, что Турция приняла принципиально решение начать военную трансграничную операцию в Северной Сирии.

"Когда именно – мы узнаем, похоже, уже по факту. Я так понимаю, что перед этим должны будут пройти переговоры Турции как с американской, так и с российской сторонами. Особенно с российской – учитывая, что в четырех районах, где предположительно начнется военная операция, присутствует российская военная полиция и сирийские правительственные войска. И, судя по тому, что на сегодня назначены телефонные переговоры между Путиным и Эрдоганом, они будут это обсуждать перед тем, как Турция начнет военную операцию. Думаю, Анкара будет призывать Москву убрать из соответствующих районов своих солдат и не мешать турецкому вторжению", – отмечает Илия Куса.

Что касается блокирования расширения НАТО, то тут Эрдоган, по словам эксперта, пытается решить целый букет турецких проблем.

Во-первых, выбить из стран-союзников НАТО молчаливое согласие на проведение всё той же военной операции против сирийских курдов, которые являются партнерами стран Альянса.

Во-вторых, выбить снятие санкций и различных ограничений против турецкого ВПК.

"И, судя по всему, тут есть продвижение. По крайней мере, удалось добиться уже от Великобритании и, по некоторым данным, от Швеции, снятия ограничений, введенных против турецкого оборонпрома за вторжение в Сирию в 2019 году. Финляндия пока на такие уступки не шла", – рассказывает Илия Куса.

В-третьих, продолжает он, мог идти разговор о том, чтобы Турция стала главным газотранспортным хабом. Подключив к себе перетоки израильского газа, о чем сейчас идут переговоры (о строительстве соответствующего трубопровода). А тут нужно согласие европейских и американских партнеров.

"В общем, пользуясь такой сложной ситуацией, Турция набивает себе цену внутри НАТО. Добивается снятия санкций, возможности действовать в той же Сирии по своему усмотрению, а также решает определенный набор экономических задач", – резюмирует эксперт.

Операции Турции в Сирии создают прецедент для оправдания Россией своих военных преступлений против гражданского населения Украины

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили считает, что ничего нового в намерениях Турции провести новую военную операцию на севере Сирии нет.

"Анкара уже проводила там военные операции в 2016, 2019 годах под предлогом создания буферной зоны безопасности на южных границах и для разрушения каналов коммуникации между сепаратистами Рабочей партии Курдистана и организациями сирийских курдов. На этот раз цели те же, – поясняет эксперт. – На севере Сирии также проживают близкие в языковом и культурном плане туркмены. Пользуясь военно-политической нестабильностью и экономической разрухой в Сирии, Турция хочет установить контроль над ее приграничными землями".

Георгий Кухалейшвили не исключает, что свобода действий Турции на севере Сирии, которая может закончиться аннексией и выселением оттуда значительной части курдов, будет подаваться режимом Эрдогана как условие для одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

"Как известно, в НАТО не одобряют самодеятельность Турции в Сирии пусть даже под предлогом предотвращения угроз для своей нацбезопасности. Страны Запада даже вводили по этому поводу оружейное эмбарго против Турции, – напоминает эксперт. – Украине не выгоден раскол в НАТО по любому вопросу, так как это отвлекает внимание от российского вторжения на нашу территорию. Несмотря на то, что Турция является для нас ценным партнером в оборонной сфере, ее операции в Сирии создают прецедент для оправдания Россией своих военных преступлений против гражданского населения Украины. Ведь российские оккупанты тоже обосновывают агрессию в Украине соображениями национальной безопасности. Хотя никаких угроз для РФ с нашей стороны не исходило".

Комментируя вовлеченность официальной Анкары в переговорный процесс между Киевом и Москвой, политолог-международник акцентирует:

"Турция взяла на себя роль нового посредника в российско-украинском конфликте и выступает в качестве альтернативы Германии и Франции, провалившемуся нормандскому формату. Эрдогану нужно это в имиджевых целях, чтобы улучшить отношения с Западом и предстать в качестве миротворца, а не тирана в глазах демократического мира. Насколько успешным будет посредничество президента Турции – судить сложно. Какого-то особого влияния на Россию и правящий режим партии "Единая Россия" во главе с Путиным у Эрдогана нет, как нет и у Макрона или Шольца".

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