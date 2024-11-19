19 ноября норвежский массовый убийца Андерс Брейвик, совершивший самое масштабное преступление в мирное время в Норвегии, снова предстанет перед судом. Он требует условно-досрочного освобождения после 13 лет тюрьмы. Брейвик появился в суде с выбритыми на висках буквами Z – символом российской агрессии против Украины.

Андерс Брейвик. Фото: John T. Pedersen/Dagbladet

В 2011 году Брейвик совершил два ужасных нападения, всколыхнувших Норвегию и весь мир. Сначала он взорвал заминированный автомобиль в Осло, унеся жизни восьми человек. Затем отправился в молодежный лагерь Лейбористской партии на острове Утея, где застрелил 69 человек, большинство из которых были подростками.

За эти преступления Брейвик получил 21 год заключения – максимальный срок по норвежским законам того времени. Однако это наказание может быть продолжено, если заключенного сочтут угрозой для общества.

По законам Норвегии Андерс Брейвик после 10 лет отбывания наказания получил право требовать условно-досрочного увольнения. Это уже вторая его попытка: в 2022 году суд отказал, аргументируя решение тем, что он до сих пор представляет угрозу обществу. Во время предварительного слушания Брейвик заявлял, что отказался от насилия, однако не отрекся от своих неонацистских убеждений. Он утверждал, что теперь пропагандирует идеи превосходства белой расы исключительно мирными методами.

Интересно, что 45-летний Брейвик также неоднократно жаловался на условия содержания. Он подавал в суд на Норвегию, утверждая, что изоляция нарушает его права человека. Однако суд отклонил его последнюю апелляцию в январе 2024 года.

Несмотря на скандальные заявления Брейвика, большинство граждан Норвегии считают, что его освобождение неприемлемо. Дело активно обсуждается правозащитниками, юристами и представителями общественности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Андерс Брейвик высказался о войне в Украине.