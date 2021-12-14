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Номинации на "Золотой глобус 2022": сюрпризы и разочарование

Вероятными номинантами считались Селена Гомес, Джаред Лето, Мерил Стрип

сегодня, 12:50
Автор:

Карина Ожерельева
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Несмотря на постоянные споры Голливудской ассоциации иностранной печати, организация объявила номинантов на премию "Золотой глобус" в 2022 году. Об этом сообщает Fox News.

Номинации на "Золотой глобус 2022": сюрпризы и разочарование

Звезда сериала "Только убийства в здании" Селена Гомес не получила номинацию на "Золотой глобус" - Fox News

В списке номинантов были такие сериалы, как "Наследство" и "Тед Лассо", и такие фильмы, как "Вестсайдская история", "Белфаст" и "Сила собаки", как и ожидалось, были номинированы.

Среди заметно отсутствующих в списке номинантов была звезда "Дома Гуччи" Джаред Лето, сыгравший в драме Паоло Гуччи. Фронтмен "30 Seconds to Mars" получил кучу критики за свою игру, но в конечном итоге только его коллега Леди Гага получила похвалу, а это значит, что Адам Драйвер, Аль Пачино, Джереми Айронс и Сальма Хайек также были изъяты с доски.

Звезда "Respect" Дженнифер Хадсон считалась сильным претендентом на награду за роль Ареты Франклин в байопике, но в конечном итоге получила номинацию лишь за то, что она написала песню "Here I Am (Singing My Way Home)" с Кэрол Кинг.

Селену Гомес также не отметили за главную роль в фильме "Только убийства в здании", тогда как ее коллеги по главной роли Стив Мартин и Мартин Шорт были номинированы.

Также звезда "WandaVision" Кэтрин Хан не смогла обеспечить себе место в списке, несмотря на восторженные отзывы и бесконечные фанфары.

Голливудские иконы Мерил Стрип ("Не смотрите вверх") и Рита Морено ("Вестсайдская история") также считались вероятными номинантами в этом году, но не попали в список.

Кроме того, некоторые были в шоке, увидев, что Дженнифер Кулидж получила свою первую в истории номинацию за роль в сериале HBO "Белый лотос", что фактически принесло ей единственную победу в этом году.

Как сообщали ранее "Комментарии", 28 февраля ознаменовалось для США одним из самых ожидаемых "звездных" событий 2021 года — определение победителей одной из самых известных кинопремий "Золотой глобус 2021".


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Источник: https://www.foxnews.com/entertainment/golden-globe-2022-nominations-snubs-and-surprises
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