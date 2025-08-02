Ночной "штурм" ТЦК в Виннице: сколько мужчин задержали, им объявили подозрение

Полиция открыла уголовное производство по факту попытки захвата винницкого ТЦК в ночь с 1 на 2 августа. Пятеро участников задержаны. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Полиция Винницкой области.

Протест у ТЦК и СП в Виннице. Фото: из открытых источников

"По факту попытки захвата государственного учреждения полиция открыла уголовное производство", — пояснили правоохранители.

Стоит отметить, ночью с 1 на 2 августа около 80 человек, в том числе и представители общественной организации, прибыли в ТЦК с требованием отпустить мужчину, которого доставили военнослужащие как лицо, разыскиваемое за уклонение от военной службы.

Часть присутствующих повредила ворота и проникли на территорию учреждения. Чтобы оттеснить людей и прекратить дальнейшее нарушение общественного порядка правоохранители применили специальные средства.

Сейчас следователи расследуют уголовное производство по ст. 341, а именно захват государственных или общественных зданий.

Пятеро мужчин в возрасте от 21 до 33 лет, причастных к преступлению, задержаны в процессуальном порядке. Полиция призвала граждан соблюдать действующее законодательство и не препятствовать правоохранительным органам в выполнении ими своих служебных обязанностей.

Читайте также на портале "Комментарии" — реагируя на произошедшее в Виннице нардеп фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко заявил у себя в соцсети, что это был не просто протест против ТЦК. Люди пришли по разным причинам: у кого-то уже на фронте сын, брат или муж, и они видят, что мобилизация превратилась в бесконтрольную охоту. У кого-то забрали родного силой – и теперь его нет даже на связи. И люди пришли помочь. Потому что, просто уже устали наблюдать за всем этим произволом.



