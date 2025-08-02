В Виннице толпа "штурмовала" ТЦК: почему в Раде заявили, что это приговор власти

Вчера вечером под стадионом Локомотив собрались десятки винничан. Люди требовали уволить мужчин, которых, по их словам, удерживают внутри – без объяснений, без связи, без законных оснований. Об этом у Facebook рассказал нардеп фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Протест у ТЦК и СП в Виннице. Фото: из открытых источников

Политик считает, что это был не просто протест против ТЦК. Люди пришли по разным причинам: у кого-то уже на фронте сын, брат или муж, и они видят, что мобилизация превратилась в бесконтрольную охоту. У кого-то забрали родного силой – и теперь его нет даже на связи. И люди пришли помочь. Потому что, извините, уже заебало.

"Мы дожили до того, что крики "пидарасы" раздаются не в адрес россиян, а в сторону ТЦК и полиции. Полиции, которая вчера применила слезоточивый газ против обычных граждан. И все это происходит сегодня – в 2025 году. В стране, четвертый год воюющей. И в какой президент до сих пор повторяет, что принудительной "бусификации" нет. Это – провал. Провал власти. Провал системы, которая должна строить доверие, а вместо этого сеет страх, хаос и ненависть", – отметил нардеп.

По мнению Алексея Гончаренко, это результат политики, в которой нет уважения к уже воюющим, у которой до сих пор нет сроков службы, нет ротаций и достойного обеспечения. И главное – нет никакой ответственности за это, но есть еще одно – голос людей. И они больше не молчат.

Отвечая на вопросы пользователей соцсетей, каким может быть выход из ситуации Алексей Гончаренко отметил, что он давно говорил, что ТЦК нужно расформировать и вместо них создать адекватные рекрутинговые центры, что создаст безопасные условия.

Читайте на портале "Комментарии" — Национальная полиция начала расследование обстоятельств инцидента, произошедшего у стадиона в Виннице между гражданами и работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Национальной полиции Винницкой области.







