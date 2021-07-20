Нимченко о переносе апелляции по делу Медведчука: Суд сегодня оказался беспомощным

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Станислав Молчанов
Сегодня суд по делу в отношении народного депутата Украины, председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука оказался беспомощным. Об этом в эфире телеканала "Перший незалежний" во время включения заявил народный депутат от ОПЗЖ Василий Нимченко.
Василий Нимченко - фото из открытых источников
Парламентарий прокомментировал тот факт, что заседание Киевского апелляционного суда, на котором должна была рассматриваться апелляционная жалоба стороны защиты на решение о продлении круглосуточного домашнего ареста народному депутату Украины, председателю Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктору Медведчуку, перенесли на 30 июля 2021 года.
Отвечая на вопрос, как так могло случиться, что материалы дела поступили в Киевский апелляционный суд буквально за несколько минут до начала заседания, Василий Нимченко сказал, что это казус.
Парламентарий также отметил, что "как раз то, что было сказано судьей, записывается в графу "уважительная причина"".
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