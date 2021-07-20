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Нимченко о переносе апелляции по делу Медведчука: Суд сегодня оказался беспомощным

Василий Нимченко также назвал казусом то, что материалы дела поступили в Киевский апелляционный суд буквально за несколько минут до начала заседания

сегодня, 18:31
Автор:

Станислав Молчанов

Сегодня суд по делу в отношении народного депутата Украины, председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука оказался беспомощным. Об этом в эфире телеканала "Перший незалежний" во время включения заявил народный депутат от ОПЗЖ Василий Нимченко.

Нимченко о переносе апелляции по делу Медведчука: Суд сегодня оказался беспомощным

Василий Нимченко - фото из открытых источников

Парламентарий прокомментировал тот факт, что заседание Киевского апелляционного суда, на котором должна была рассматриваться апелляционная жалоба стороны защиты на решение о продлении круглосуточного домашнего ареста народному депутату Украины, председателю Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктору Медведчуку, перенесли на 30 июля 2021 года.

"Вы понимаете, я думаю, что выйти в процесс при таких обстоятельствах ‒ суд сегодня оказался беспомощным. А беспомощным потому, что идет речь о наличии обоснованного подозрения, оно есть или нет ‒ подозрение в совершении противоправного проступка или уголовного правонарушения", ‒ объяснил Василий Нимченко.

Отвечая на вопрос, как так могло случиться, что материалы дела поступили в Киевский апелляционный суд буквально за несколько минут до начала заседания, Василий Нимченко сказал, что это казус.

"Это казус. Это бывает в том уголовном процессе, где ищут причину, а не следствие... Нужна причина для того, чтобы отложить рассмотрение дела", ‒  подчеркнул Василий Нимченко.

Парламентарий также отметил, что "как раз то, что было сказано судьей, записывается в графу "уважительная причина"". 

"Потому что сам факт, озвученный судьей, что она не обладает достаточной информацией о материалах и доказательной базе, говорит о том, что такой суд не в состоянии принимать решения, тем более рассматривать и давать оценку (а он это вынужден делать) обстоятельствам дела, если не изучено дело", ‒ добавил Василий Нимченко.



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