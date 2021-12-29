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Нимченко: Медведчук находится под домашним арестом более 6 месяцев, а это противоречит закону

Нардеп Василий Нимченко говорит, что максимальный строк ограничения человека в период досудебного следствия - полгода

сегодня, 17:00
Автор:

Козлова Альбіна
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Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук находится под домашним арестом более шести месяцев. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил народный депутат от ОПЗЖ, судья Конституционного Суда Украины в отставке и кандидат юридических наук Василий Нимченко.

Нимченко: Медведчук находится под домашним арестом более 6 месяцев, а это противоречит закону

Виктор Медведчук, фото из открытых источников

"И не надо далеко изучать теорию права, прочитав статью 141, 181 Уголовно-процессуального кодекса, вы там найдете, что общий срок ограничения человека в период досудебного следствия в отношении лица, которое соединено подозрением, не может превышать в общей сложности 6 месяцев. Вообще следователи выносят лишь на 2 месяца, а если там есть обстоятельства, которые указывают на то, что кто-то может скрыться, препятствовать следствию или запугать свидетелей, или покинуть страну, то тогда можно продолжить, но не более чем на 6 месяца в общем порядке. А у нас что, посмотрите, с мая. Не надо заниматься высшей математикой, а знать простые арифметические действия, что уже истек 6-месячный срок. И не надо закрывать глаза и прятать прокурорам голову", — отметил политик.

Нимченко подчеркнул, за нарушение сроков ограничений для лидера оппозиции Виктора Медведчука должны отвечать те, кто к этому причастны.

"Вы слышали, что заявил Виктор Владимирович: это идея его создания государства, которую он проводит, это цель деятельности политической силы, которую он возглавляет. Он стоит на своих гражданских принципах и позиции. То, что они его обвиняют таким образом, — за это будут отвечать конкретные лица", — сказал он.

Поэтому Нимченко убежден, что правоохранительные органы должны вернуться к соблюдению Конституции и процессуально-уголовного законодательства.

"Это все, что необходимо и что требуется от органа правопорядка и правоохранительных органов", — подытожил он.


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Источник: https://pnk.tv/ru/news/2021/12/28/nimchenko_medvedchuk_nezakonno_nahoditsya_pod_domashnim_arestom_bolee_6_mesyacev_vinovnye_dolzhny_ponesti_nakazanie_1027778
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