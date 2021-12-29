Нимченко: Медведчук находится под домашним арестом более 6 месяцев, а это противоречит закону

Председатель политсовета партии
"Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук находится под домашним арестом более шести месяцев. Об этом в
эфире "Першого Незалежного" заявил народный депутат от ОПЗЖ, судья
Конституционного Суда Украины в отставке и кандидат юридических наук
Василий Нимченко.
Виктор Медведчук, фото из открытых источников
"И не надо далеко изучать теорию права, прочитав статью 141,
181 Уголовно-процессуального кодекса, вы там найдете, что общий срок
ограничения человека в период досудебного следствия в отношении лица,
которое соединено подозрением, не может превышать в общей сложности 6
месяцев. Вообще следователи выносят лишь на 2 месяца, а если там есть
обстоятельства, которые указывают на то, что кто-то может скрыться,
препятствовать следствию или запугать свидетелей, или покинуть страну,
то тогда можно продолжить, но не более чем на 6 месяца в общем порядке. А
у нас что, посмотрите, с мая. Не надо заниматься высшей математикой, а
знать простые арифметические действия, что уже истек 6-месячный срок. И
не надо закрывать глаза и прятать прокурорам голову", — отметил политик.
Нимченко подчеркнул, за нарушение сроков ограничений для лидера оппозиции Виктора Медведчука должны отвечать те, кто к этому причастны.
"Вы слышали, что заявил Виктор
Владимирович: это идея его создания государства,
которую он проводит, это цель деятельности политической силы,
которую он возглавляет. Он стоит на своих гражданских принципах и
позиции. То, что они его обвиняют таким образом, — за это будут отвечать конкретные лица", — сказал он.
Поэтому Нимченко убежден, что
правоохранительные органы должны вернуться к соблюдению Конституции и
процессуально-уголовного законодательства.
"Это все, что необходимо и что требуется от органа правопорядка и правоохранительных органов", — подытожил он.