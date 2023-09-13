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Никто на нас не нападает: власти Румынии удивили реакцией на падение обломков дронов

Премьер Румынии Марчел Чолаку призвал не беспокоиться из-за обломков дронов

сегодня, 16:18
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава правительства Румынии Марчел Чолаку заявил, что даже, если на территории Румынии и найдены обломки дронов, то это не причина для беспокойства, ведь его стране ничего не угрожает. Как передает портал "Комментарии", так премьер-министр отреагировал на найденные на территории страны обломки дронов, пишет "Digi 24".

Никто на нас не нападает: власти Румынии удивили реакцией на падение обломков дронов

Премьер Румынии Марчел Чолаку. Фото из открытых источников

Чолаку заверил, что ситуация находится под контролем и что для государства является нормальным принятие определенных мер.


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"Никто на нас не нападает, люди. Давайте успокоим население, мы все сходим с ума... Никто на нас не нападает", – высказался глава правительства.

Румынский премьер отметил, что на территории страны упали обломки дрона, который сбила украинская армия, и в них не было взрывчатки.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в районе румынских сел Нуфарул и Виктория вблизи границы с Украиной найдены фрагменты, которые, вероятно, являются частью беспилотника. Территория, где нашли обломки, расположена в 14 километрах от границы, более чем в 20 километрах от порта Измаил.

Читайте также на портале "Комментарии" — битва дронов между Украиной и Россией набирает обороты. В ночь на 10 сентября украинская ПВО уничтожила 26 дронов типа Shahed из 33. В ночь на 6 сентября силами противовоздушной обороны было уничтожено 23 из 33 воздушных целей, причем россияне атаковали ракетами воздушного и наземного базирования, а также дронами-камикадзе. В свою очередь, дроны то и дело атакуют российскую территорию. Причем достаточно эффективно, судя по данным британской разведки, рассказавшей о проблемах, с которым сталкивается РФ из-за ударов беспилотниками. Эксперты рассказали изданию "Комментарии" об истории, перспективах и угрозах для Украины в сражениях с помощью беспилотников.




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Источник: https://www.digi24.ro/
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