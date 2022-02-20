Никто этих санкций еще не видел: политик высказался о способах сдерживания России

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Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" прокомментировал заявления президента Украины о санкциях против России на Мюнхенской конференции. По его словам, даже украинцы не видели того списка "адских санкций", а Кремль тем более не знает, чем конкретно угрожают ему европейцы и американцы.



"Превентивные санкций, на мой взгляд, были бы эффективнее. Но мы даже не знаем о каких санкциях идет речь. Никто эти санкции не видел. Если это санкция – не продавать айфоны в Россию или не позволять смотреть россиянам голливудские фильмы – это одно дело Второе дело — это закрытое небо. Третье — это SWIFT перекрыть. Четвертое — закрыть визы для россиян и т.д.. Нам предлагают кота в мешке. Мы не видим, что там за санкции, и Путин их не знает. Возможно, он сидит и думает, что без айфонов россияне обойдутся", – говорит Пискун.

Также он высказался о том, что нужно собрать президентов влиятельных стран, США, Франции и еще нескольких, а также пригласить на встречу Зеленского и Путина. Тогда за столом переговоров может быть что-то и решилось бы.

В то же время Надежда Савченко заявила, что это не поможет, ведь США и Россия уже пошли на принципы и до этого не могли договориться. Политические лидеры отвергали требования друг друга как неприемлемые. Поэтому "они не будут договариваться, даже если закрыть их всех в камеру на 10 лет". А объединить всех вместе может только большая выгода или общий большой страх. О Крыме и Донбассе Россия с Украиной тоже говорить не хочет, считая, что это "проблемы Украины" и обсуждать там нечего.



Как сообщал портал "Комментарии", западные политики высказались о возможных планах Кремля. По словам Трасс, Путин пытается восстановить границы старого Советского Союза времен 1990-х или раньше.

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