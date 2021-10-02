Николай Тищенко обматерил своего однопартийца в Трускавце: что известно об очередном скандале (ВИДЕО)



















Одиозный представитель в парламенте от провластной фракции Николай Тищенко, находясь в курортном Трускавце, где проходят трехдневные сборы "Слуги народа", обозвал нецензурной бранью своего коллегу Романа Грищука, несмотря на присутствие представителей СМИ. Об этом сообщает "24 канал".

Николай Тищенко обматерил однопартийца (фото из открытых источников)

Для народного депутата, очевидно, являются привычными такие ситуации, как и общение со своими партийцами, наполовину сдобренное отборным матом. Ведь даже на выезде, на трускавецком курорте, господин Тищенко создал из ничего скандальную ситуацию.

Оказывается, парламентарии общались на повышенных тонах во время банкета.

Как сказал депутат Тищенко депутату Грищуку, "что будет общаться с ним, как и общался." Далее, для понимания ситуации, пошла отборная брань. Она прервалась, потому что последний наконец заметил представителей СМИ и камеру, нацеленную на них и прервал свой монолог на повышенных тонах. О чем так горячо дискутировали депутаты, неизвестно.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на каждого Киву есть свой Тищенко, что нардеп думает о драке в Раде . Несколько последних недель из Верховной Рады регулярно поступают новости о проявлениях физического насилия: между депутатами или к ним со стороны других лиц. По мнению представителя политической силы "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, то, что происходит в стенах парламента, часто является отражением нашего общества. Это же относится и к дракам, ведь в Украине ежедневно где-то происходят какие-то конфликты с применением грубой силы. Гончаренко считает, что своими драками депутаты демонстрируют, что так до сих пор и не поняли, кто такой парламентарий и чем он занимается.





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