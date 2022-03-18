Николаевский зоопарк в условиях войны: обстрелы, гуманитарная помощь, пожертвования украинцев

Николаевский зоопарк – один из самых старых и лучших в Украине и Европе. В зоопарке ситуация сложная, но есть поддержка международных партнеров, горожан, небезразличных украинцев и волонтеров. Директор зоопарка Владимир Топчий рассказал, какая сейчас ситуация в заведении.

Уламки снаряда на территории зоопарка, фото Фейсбук Николаевский зоопарк

По его словам, в зоопарке самая большая коллекция животных – более 4000 особей более 400 видов, из них 211 редких видов птиц, млекопитающих, приматов. В настоящее время заведение получает значительную поддержку от зоопарков Европы. Всемирная ассоциация зоопарков и Европейская ассоциация создали специальный фонд помощи зоопаркам Украины.

17 марта Николаевский зоопарк получил гуманитарную помощь от зоопарков Европы: Пражского зоопарка, Варшавского зоопарка, Берлинского зоопарка, фонда Панда, Чехословацкой Зооассоциации, Лодзинского зоопарка.



Доставили груз более тонны для животных коллеги из Львова, Одесского зоопарка. Зоопарк получил сухие корма для разных групп животных и ветеринарные препараты, которые передал Таллиннский зоопарк. Письма директор Николаевского зоопарка получает от коллег из-за границы, на днях пришло письмо от руководства зоопарка в Токио.

Больше всего поддерживают диких животных в зоопарках Украины такие страны: Чехия, Израиль, Польша, Литва, Эстония, Латвия. Помогают и украинцы: покупают входные билеты на сайте зоопарка, привозят овощи, фрукты, предлагают помощь по уборке, кормлению животных.



" Большая благодарность всем, кто оказал неоцененную помощь Николаевскому зоопарку, приобретя входные билеты на сайте зоопарка. ваши деньги будут направлены на содержание животных. Деньги регулярно поступают, сайт работает. Спасибо", — написал Владимир Топчий.

Также директор зоопарка добавляет, что у заведения нет задолженности, продолжается сотрудничество с поставщиками, которые привозят сухие корма, мясо, овощи. Каждый день приезжают волонтеры, привозят продукты, есть большая поддержка от горожан от местных властей.

По состоянию на 17 марта на территорию зоопарка прилетело четыре ракеты и обломки от снарядов. Пострадавших нет. Работники ГСЧС осмотрели остатки боеприпасов и сообщили, что они не представляют опасности.

Директор заведения говорит, что все "подарки" от оккупантов собирают в музей зоопарка. Восемь работников зоопарка ушли на фронт, много поехало, однако работающий персонал часто остается на ночлег, потому что добираться до домов не всегда безопасно. Животных кормят, в вольерах убирают. Главное, что животные едят – значит у них нет стресса, говорит директор зоопарка.

На сайте зоопарка есть счет для благотворительных донатов, работает сервис по продаже билетов. Поэтому все желающие могут помочь удобным для них способом.



общественная организация из Киева помогает животным во время войны.

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