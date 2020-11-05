kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.11.2020

BTC/USD

14888.84

ETH/USD

412.25

LTC/USD

57.57

НБУ 05.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Никакой зрады: представитель ТКГ по Донецку прокомментировал "План совместных шагов" Кравчука
commentss НОВОСТИ Все новости

Никакой зрады: представитель ТКГ по Донецку прокомментировал "План совместных шагов" Кравчука

Также Гармаш рассказал детали своего плана по урегулированию конфликта на Донбассе

сегодня, 16:22
Автор:

Дмитрий Симоненко

"Не содержит "зрады" — именно так отозвался о "Плане совместных шагов" Леонида Кравчука, который тот предложил днем раньше, Сергей Гармаш, представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. 

Никакой зрады: представитель ТКГ по Донецку прокомментировал "План совместных шагов" Кравчука

Источник: zn.ua

Кроме того, Гармаш обратил внимание, что План содержит так званые "красные линии" для Украины – обеспечение полной безопасности на ОРДЛО, а затем проведение выборов под контролем международных наблюдателей. 

Также представитель Донецка в ТКГ поделился деталями своего плана по урегулированию конфликта на Донбассе. По версии Гармаша, после завершения военных действий на востоке Украины, тут необходимо будет создать международную временную администрацию, в состав которой  будут входить представители государств – участников Будапештского меморандума.

Кроме того, Гармаш заявил, что Россия пока не имеет планов по решению политического кризиса на Донбассе. По его словам, единственный план России – расшатать внутриполитическую ситуацию в Украине. 

"Если бы они реально хотели решить проблему – план обговорили бы в дипломатическом формате", – резюмировал Гармаш.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Леонид Кравчук в интервью изданию Atlantic Council рассказал, для чего Путину Украина. Как отметил политик, президент России планирует сделать свою страну такой мощной, чтобы контролировать и задавать ритм мировому порядку. Для Путина на первом месте — политические амбиции, а потом все остальное.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.obozrevatel.com/politics/v-tkg-prokommentirovali-mirnyij-plan-po-donbassu-predlozhennyij-kravchukom.htm
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ