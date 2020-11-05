Никакой зрады: представитель ТКГ по Донецку прокомментировал "План совместных шагов" Кравчука

"Не содержит "зрады" — именно так отозвался о "Плане совместных шагов" Леонида Кравчука, который тот предложил днем раньше, Сергей Гармаш, представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Источник: zn.ua

Кроме того, Гармаш обратил внимание, что План содержит так званые "красные линии" для Украины – обеспечение полной безопасности на ОРДЛО, а затем проведение выборов под контролем международных наблюдателей.

Также представитель Донецка в ТКГ поделился деталями своего плана по урегулированию конфликта на Донбассе. По версии Гармаша, после завершения военных действий на востоке Украины, тут необходимо будет создать международную временную администрацию, в состав которой будут входить представители государств – участников Будапештского меморандума.

Кроме того, Гармаш заявил, что Россия пока не имеет планов по решению политического кризиса на Донбассе. По его словам, единственный план России – расшатать внутриполитическую ситуацию в Украине.

"Если бы они реально хотели решить проблему – план обговорили бы в дипломатическом формате", – резюмировал Гармаш.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Леонид Кравчук в интервью изданию Atlantic Council рассказал, для чего Путину Украина. Как отметил политик, президент России планирует сделать свою страну такой мощной, чтобы контролировать и задавать ритм мировому порядку. Для Путина на первом месте — политические амбиции, а потом все остальное.





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