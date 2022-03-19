"Никаких бумаг": Кабмин упрощает таможенные процедуры – как это поможет армии

Кабинет министров Украины принял решение о максимальном упрощении всех таможенных процедур. Эксперты оценили принятые решения для издания "Комментарии".

Таможня. Фото: из открытых источников

Мы убрали дорожные указатели – орки заблудились. Давайте устраним формальности в таможне – товары попадут в страну

Глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине, участник территориальной обороны Андрей Кривонос отмечает:

"Единственный шанс быстро победить – это убирать бюрократию, вылезшую сейчас на всех фронтах. И таможня (товары для армии, территориальной обороны и население не могут попасть к получателям), и "военкоматы" (записывают на бумажке и везут "в Киев"), и налоговая (следует долго ждать, чтобы согласовали открытие счета для получения гуманитарной помощи) – это всё примеры, как бюрократия препятствует нашему продвижению вперед. И во время войны, и после нее".

По словам эксперта, уже двадцать лет мы говорим о "принципе гильотины" в регуляторной сфере, но так его и не применили.

"Сейчас есть возможность убирать всё, что мешает, – подчеркивает он. – Даже если это может иметь определенные риски, по мнению исполнителей. Надо просто убирать. Мы убрали дорожные указатели – орки заблудились. Давайте устраним формальности в таможне – товары попадут в страну. Посылки, пешеходов или легковой транспорт вообще смысл на время войны вынести из-под контроля таможни".

Тем, кто попробует обвинять, что это будет поток контрабанды, Андрей Кривонос отвечает – пусть контрабанда будет съедена или употреблена в Украине, чем потенциальный голод и коллапс.

"Чем быстрее мы сможем получать из-за границы то, что нужно и вывозить из страны то, что позволит нашим предпринимателям заработать для развития здесь, тем быстрее мы сможем говорить о восстановлении экономики", – резюмирует эксперт.

Сейчас и гуманитарные, и военные грузы, которые идут к нам с Запада, будут проходит таможню намного быстрее

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников позитивно относится к тому, что упрощены таможенные процедуры.

"Не секрет, что они у нас были забюрократизированы, коррумпированы и так далее, – поясняет он. – Сейчас и гуманитарные, и военные грузы, которые идут к нам с Запада, будут проходит таможню намного быстрее. Да, возможны некие злоупотребления, попытка кого-то подсунуть коммерческие грузы под видом чего-то другого… Вряд ли этого удастся избежать. Но исходить следует из того, что для нас в приоритете".

А в приоритете, акцентирует Алексей Плотников, – грузы, которые помогают нам избежать гуманитарной катастрофы, а также победить в войне.

"Ну, а махинаторов, конечно, следует наказывать максимально строго", – уверен эксперт.

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