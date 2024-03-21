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Нидерланды вернули Украине уникальные археологические находки: подробности

В общей сложности 8 артефактов было незаконно вывезено из Украины

сегодня, 16:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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В Украину вернули восемь археологических предметов, незаконно вывезенных в Нидерланды в марте прошлого года. Артефакты, среди которых наконечники копий и стрел, принадлежащих к разным культурам и регионам Украины, датируются периодами от римских времен до Средневековья. Их историческая стоимость и значение для украинского культурного наследия несомненны. Передача состоялась с участием Альфреда Руса, директора Инспекции информации и наследия Министерства образования, культуры и науки Нидерландов, лично передавшего ценные предметы посольству Украины.

Нидерланды вернули Украине уникальные археологические находки: подробности

Нидерланды вернули Украине восемь ценных археологических артефактов

Артефакты были найдены на границе Нидерландов и после детального исследования экспертами из музея в Лейдене и Национального музея истории Украины было установлено, что они были вывезены из Украины незаконно. Это решение стало важным шагом в сохранении украинского культурного наследия.

Нидерланды вернули Украине уникальные археологические находки: подробности - фото 2

Альфред Рус отметил, что во время войны и конфликтов часто возникают попытки незаконно приобрести или украсть ценные предметы. Возвращение артефактов Украине не только восстанавливает историческую справедливость, но и является символом международной солидарности в защите культурного наследия.

Советник-посланник Посольства Украины в Нидерландах Анатолий Соловей подчеркнул, что возвращение этих предметов является не только актом восстановления утраченных культурных ценностей, но и отвержением попыток России уничтожить украинскую идентичность и историю. В этом контексте каждый возвращенный артефакт является доказательством многовековой истории и культуры Украины, которая продолжает выстоять в нынешних испытаниях.

Возвращение Украине этих объектов культурного наследия является важным действием в контексте сохранения украинского наследия, а также символическим событием в контексте восстановления справедливости. Россия ведет геноцидную войну в Украине и пытается лишить украинский народ самого права на существование. Российская пропаганда давно занята тем, что пытается убедить мир в том, что украинской нации не существует. Так что передача сегодня именно Украине этих артефактов – фактически оружия, разрушает эти российские токсичные нарративы. Ведь все эти предметы были изготовлены руками предков украинцев, которые сражаются сегодня с агрессором на поле боя”, — сказал Соловей.

Нидерланды вернули Украине уникальные археологические находки: подробности - фото 3



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