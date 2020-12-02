Ни единой серьезной поломки: как самый дешевый автомобиль смог проехать 660 000 км

Супругам из Америки удалось сделать очень выгодную покупку. Они приобрели в 2014 году машину, которая на тот момент считалась одной из самых дешевых – хетчбэк Mitsubishi Mirage. Тогда пара заплатила за него 13 тысяч долларов. И за все это время они проехали на авто около 414 тысяч мыль, что равно где-то 660 тысяч километров.

Как самый дешевый автомобиль смог проехать 660 000 км. Фото: obozrevatel

Самое удивительное во всей этой истории то, что супруги ежедневно пользовались машиной, но серьезных поломок ни разу не было. В среднем "Митсу" проезжал за год 69 тысяч миль, сообщается в издании Car and Driver. За 6 лет активного использования он не разу не подвергался капитальному ремонту. Только на 150 тысяч миль американцы сделали замену подшипников ступиц колес, а через некоторое время поменяли стартер.

Когда же пришло время пройти плановое ТО, то дилер, увидев эту машину, захотел оставить ее себе. Поэтому он предложил семейной паре новенький Mitsubishi Mirage с очень приятной скидкой. Они не смогли удержаться от такого выгодного предложения, поэтому мгновенно на него откликнулись.

Mitsubishi Mirage можно приобрести не только в Америке. В нашей стране такую модель можно купить примерно за за 6-12 тысяч долларов – все зависит от пробега, состояния и комплектации.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, у мужчины конфисковали машину через полминуты после ее покупки. В городе Нортгемптон, графство Нортгемптоншир, Англия, случилась весьма необычная ситуация. Мужчина решил исполнить свою давнюю мечту, купив себе новую машину. Но сразу после приобретения что-то пошло не так. Рассказываем, в чем тут дело.

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