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Ни единой серьезной поломки: как самый дешевый автомобиль смог проехать 660 000 км

Пара проехала на хетчбэке Mitsubishi Mirage 414 тыс. миль (чуть больше 660 000 км) без серьезных поломок

сегодня, 18:33
Автор:

Любовь Блажко

Супругам из Америки удалось сделать очень выгодную покупку. Они приобрели в 2014 году машину, которая на тот момент считалась одной из самых дешевых – хетчбэк Mitsubishi Mirage. Тогда пара заплатила за него 13 тысяч долларов. И за все это время они проехали на авто около 414 тысяч мыль, что равно где-то 660 тысяч километров. 

Ни единой серьезной поломки: как самый дешевый автомобиль смог проехать 660 000 км

Как самый дешевый автомобиль смог проехать 660 000 км. Фото: obozrevatel

Самое удивительное во всей этой истории то, что супруги ежедневно пользовались машиной, но серьезных поломок ни разу не было. В среднем "Митсу" проезжал за год 69 тысяч миль, сообщается в издании Car and Driver. За 6 лет активного использования он не разу не подвергался капитальному ремонту. Только на 150 тысяч миль американцы сделали замену подшипников ступиц колес, а через некоторое время поменяли стартер. 

Когда же пришло время пройти плановое ТО, то дилер, увидев эту машину, захотел оставить ее себе. Поэтому он предложил семейной паре новенький Mitsubishi Mirage с очень приятной скидкой. Они не смогли удержаться от такого выгодного предложения, поэтому мгновенно на него откликнулись. 

Ни единой серьезной поломки: как самый дешевый автомобиль смог проехать 660 000 км - фото 2
Ни единой серьезной поломки: как самый дешевый автомобиль смог проехать 660 000 км - фото 3

Mitsubishi Mirage можно приобрести не только в Америке. В нашей стране такую модель можно купить примерно за за 6-12 тысяч долларов – все зависит от пробега, состояния и комплектации. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, у мужчины конфисковали машину через полминуты после ее покупки. В городе Нортгемптон, графство Нортгемптоншир, Англия, случилась весьма необычная ситуация. Мужчина решил исполнить свою давнюю мечту, купив себе новую машину. Но сразу после приобретения что-то пошло не так. Рассказываем, в чем тут дело. 


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Источник: https://www.caranddriver.com/news/a34839601/mitsubishi-mirage-414-000/
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