Ни единой серьезной поломки: как самый дешевый автомобиль смог проехать 660 000 км

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Любовь Блажко
Супругам из Америки удалось сделать очень выгодную покупку. Они приобрели в 2014 году машину, которая на тот момент считалась одной из самых дешевых – хетчбэк Mitsubishi Mirage. Тогда пара заплатила за него 13 тысяч долларов. И за все это время они проехали на авто около 414 тысяч мыль, что равно где-то 660 тысяч километров.
Как самый дешевый автомобиль смог проехать 660 000 км. Фото: obozrevatel
Самое удивительное во всей этой истории то, что супруги ежедневно пользовались машиной, но серьезных поломок ни разу не было. В среднем "Митсу" проезжал за год 69 тысяч миль, сообщается в издании Car and Driver. За 6 лет активного использования он не разу не подвергался капитальному ремонту. Только на 150 тысяч миль американцы сделали замену подшипников ступиц колес, а через некоторое время поменяли стартер.
Когда же пришло время пройти плановое ТО, то дилер, увидев эту машину, захотел оставить ее себе. Поэтому он предложил семейной паре новенький Mitsubishi Mirage с очень приятной скидкой. Они не смогли удержаться от такого выгодного предложения, поэтому мгновенно на него откликнулись.
Mitsubishi Mirage можно приобрести не только в Америке. В нашей стране такую модель можно купить примерно за за 6-12 тысяч долларов – все зависит от пробега, состояния и комплектации.
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