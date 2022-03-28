Ни единого слова в уши россиян: в РФ запретили выход интервью Зеленского

Роскомнадзор заявил, что российские СМИ, взявшие интервью у президента Украины Владимира Зеленского, не будут иметь права для публикации его на территории России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Медуза".

Интервью Зеленского российским СМИ. Фото: из открытых

27 марта впервые с начала активных боевых действий в Украине глава украинского государства Владимир Зеленский по видеосвязи дал интервью российским масс-медиа. После этого в Роскомнадзоре назвали ряд СМИ, которые брали интервью у президента Украины, иноагентами, которые не имеют права публиковать свои материалы на территории России.

В отношении тех СМИ, которые брали интервью, уже начата проверка российских контролирующих органов.

Перед тем, как взять интервью у украинского президента была договорённость, что СМИ обнародуют весь разговор без цензуры.

Читайте также на портале "Комментарии" — в интервью Зеленский назвал ключевое условие Украины на переговорах с РФ. Украина продолжает стоять на тех позициях, что почвой для переговоров должно стать прекращение огня в Украине и вывод войск РФ к тем позициям, которые они занимали до 24 февраля, когда и произошло полномасштабное вторжение РФ в Украину. Владимир Зеленский отметил, российские войска должны вернуться на "компромиссные территории". При этом глава украинского государства подчеркнул, что он отдает себе отчет и не будет подымать сейчас вопрос будущего аннексированного Крыма и оккупированной части Донбасса. После того, как российские войска вернутся на свои позиции, может быть вновь поднят вопрос о Крыме и Донбассе. Главное условие – в Украине должны прекратить гибнуть невинные люди.





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