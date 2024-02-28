Ни дня без остановки: Киевский КБК – в перечне критически важных предприятий Украины



















Украинская несокрушимость и европейская ответственность: во времена военных и экономических потрясений Киевский картонно-бумажный комбинат не только сохраняет рабочие места и достойную зарплату тысяч работников, но и продолжает вкладывать миллионы евро в модернизацию производства и наполнять государственную казну. Именно поэтому предприятие относится к числу критически важных для функционирования экономики в особый период.

Киевский КБК в перечне критически важных предприятий Украины

За два года широкомасштабной войны Украина потеряла около 30% работающих бизнес единиц – такую цифру на днях озвучил премьер-министр Денис Шмигаль в интервью изданию NHK World. На этом фоне непрерывная работа крупных промышленных предприятий с иностранными инвестициями является для национальной экономики своеобразным спасительным кругом, помогающим удержать на плаву жизнедеятельность страны в период турбулентности.

Одной из немногих отечественных компаний, ни дня не прекращавших основных бизнес-процессов, является Киевский КБК, входящий в состав австрийского Pulp Mill Holding. И это – несмотря на непростую ситуацию в столичном регионе и фундаментальные изменения в составе бенефициаров: полтора года назад единственным владельцем холдинга стал доктор Хайнц Циннер.





"Стратегия компании включает антикризисные решения в ответ на угрозы, возникающие из-за войны в Украине. С осени прошлого года, несмотря на внешние вызовы, нам удалось стабилизировать работу ККБК из-за восстановления экономических и логистических цепей, увеличения производительности производства. Как государство, так и мы понимаем важность бесперебойного функционирования предприятия", – отмечает господин Циннер.

Благодаря работе обновленной управленческой команды и поддержке со стороны материнского холдинга, комбинат:



- продолжает привлекать инвестиции в апгрейд производственного оборудования (по состоянию на конец 2023 года австрийский владелец уже вложил в предприятие более 360 млн. евро, а программа модернизации-2024 предусматривает выделение еще 12,5 млн.);



— не сбавляет обороты в выпуске и реализации продукции (объем товарного производства за год был увеличен на 1,8% – до более 7,5 млрд грн);

— стабильно платит налоги в бюджеты разных уровней (около миллиарда гривен отчислений в 2022 году, и почти 1,5 млрд – за 10 месяцев 2023-го);

— не имеет задолженности по уплате ЕСВ;

— обеспечивает сотрудникам (2,5 тысячи человек на основном производстве и 3,5 тысячи – с учетом дочерних структур) заработную плату, не ниже средней по региону – рабочие места и ежемесячный оклад, по собственной инициативе работодателя, сохраненные и для мобилизованных работников.





В 2024 году комбинат уже традиционно отнесен к Реестру крупных налогоплательщиков. Кроме того, ККБК четко отвечает критериям, определенным Правительством для предприятий, что признано "критически важными" для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Получить такой статус второй год подряд – не только почетно, но и ответственно, подчеркивают в Киевском КБК. Ведь, чтобы держать планку доходов и социальных расходов на стабильно высоком уровне, необходимо постоянно вкладывать средства в обновление производственного потенциала и повышение конкурентоспособности продукции, полагаясь сугубо на собственные ресурсы.





Так, несмотря на наработанные положительные кейсы сотрудничества с международными финучреждениями в прошлые периоды, из-за высоких рисков безопасности страны, единственным источником финансирования бюджета Киевского КБК на 2024 год и ключевых программ технического развития определены исключительно средства самой компании и австрийского инвестора. В то же время комбинат не прекращает переговоры с европейскими институтами и в будущем надеется на поддержку со стороны иностранных партнеров и украинского государства.