Ни дня без остановки: Киевский КБК – в перечне критически важных предприятий Украины

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Slava Kot
Украинская несокрушимость и европейская ответственность: во времена военных и экономических потрясений Киевский картонно-бумажный комбинат не только сохраняет рабочие места и достойную зарплату тысяч работников, но и продолжает вкладывать миллионы евро в модернизацию производства и наполнять государственную казну. Именно поэтому предприятие относится к числу критически важных для функционирования экономики в особый период.
Киевский КБК в перечне критически важных предприятий Украины
За два года широкомасштабной войны Украина потеряла около 30% работающих бизнес единиц – такую цифру на днях озвучил премьер-министр Денис Шмигаль в интервью изданию NHK World. На этом фоне непрерывная работа крупных промышленных предприятий с иностранными инвестициями является для национальной экономики своеобразным спасительным кругом, помогающим удержать на плаву жизнедеятельность страны в период турбулентности.
Одной из немногих отечественных компаний, ни дня не прекращавших основных бизнес-процессов, является Киевский КБК, входящий в состав австрийского Pulp Mill Holding. И это – несмотря на непростую ситуацию в столичном регионе и фундаментальные изменения в составе бенефициаров: полтора года назад единственным владельцем холдинга стал доктор Хайнц Циннер.
Благодаря работе обновленной управленческой команды и поддержке со стороны материнского холдинга, комбинат:
В 2024 году комбинат уже традиционно отнесен к Реестру крупных налогоплательщиков. Кроме того, ККБК четко отвечает критериям, определенным Правительством для предприятий, что признано "критически важными" для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Получить такой статус второй год подряд – не только почетно, но и ответственно, подчеркивают в Киевском КБК. Ведь, чтобы держать планку доходов и социальных расходов на стабильно высоком уровне, необходимо постоянно вкладывать средства в обновление производственного потенциала и повышение конкурентоспособности продукции, полагаясь сугубо на собственные ресурсы.
Так, несмотря на наработанные положительные кейсы сотрудничества с международными финучреждениями в прошлые периоды, из-за высоких рисков безопасности страны, единственным источником финансирования бюджета Киевского КБК на 2024 год и ключевых программ технического развития определены исключительно средства самой компании и австрийского инвестора. В то же время комбинат не прекращает переговоры с европейскими институтами и в будущем надеется на поддержку со стороны иностранных партнеров и украинского государства.
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