НГЗ продолжает вывозить красный шлам после запрета Минэкологии (ВИДЕО)

Николаевский глиноземный завод вывозит отходы своего производства — красный шлам — в хранилища, несмотря на имеющийся запрет Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Об этом свидетельствует видео, размещенное в Telegram-канале "ЗЕ_БГ".

НГЗ продолжает утилизировать отходы с нарушениями. Фото из открытых источников

Как утверждают авторы видео, к ним поступила информация, что с территории завода выехала очередная машина с отходами. Проследовав по маршруту, авторы зафиксировали на видео, что конечной точкой машины было второе шламохранилище НГЗ.

Отметим, что Николаевскому глиноземному заводу было отказано в попытке построить третье шламохранилище Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Все потому, что Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз выявил ряд опасных веществ в отходах красного шлама НГЗ, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.

В красном шламе нашли мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, а также элементы алюминия, бор, кальций, хром, ферум, манган, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций, которые могут представлять наибольшую опасность для людей.

Напомним, в конце 2019 года местные жители инициировали создание общественной организации "Стоп Шлам". В мае текущего года пострадавшие от действий̆ НГЗ доказали в суде первой инстанции, что деятельность предприятия, а именно складирование более 47 миллионов тонн токсичного красного шлама, причиняют непоправимый̆ ущерб экологии региона.

Кроме того, в Верховном суде удалось получить подтверждение законности ареста недвижимого имущества НГЗ по данному процессу. Позже эта же инстанция подтвердила право общественных организаций представлять интересы своих членов в экологических спорах. Сумма, которую должен заплатить НГЗ пострадавшим, объединившимся в ОО "Стоп Шлам" — 9,2миллиарда гривен.

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