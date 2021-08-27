logo
Русский Українська

BTC/USD

47192.02

ETH/USD

3110.87

LTC/USD

168.48

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

31.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события НГЗ продолжает вывозить красный шлам после запрета Минэкологии (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

НГЗ продолжает вывозить красный шлам после запрета Минэкологии (ВИДЕО)

Николаевскому глиноземному заводу власть отказала в попытке построить третье шламохранилище

сегодня, 10:53
Автор:

Станислав Молчанов

Николаевский глиноземный завод вывозит отходы своего производства — красный шлам — в хранилища, несмотря на имеющийся запрет Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Об этом свидетельствует видео, размещенное в Telegram-канале "ЗЕ_БГ".

НГЗ продолжает вывозить красный шлам после запрета Минэкологии (ВИДЕО)

НГЗ продолжает утилизировать отходы с нарушениями. Фото из открытых источников

Как утверждают авторы видео, к ним поступила информация, что с территории завода выехала очередная машина с отходами. Проследовав по маршруту, авторы зафиксировали на видео, что конечной точкой машины было второе шламохранилище НГЗ.

Отметим, что Николаевскому глиноземному заводу было отказано в попытке построить третье шламохранилище Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Все потому, что Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз выявил ряд опасных веществ в отходах красного шлама НГЗ, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.

НГЗ продолжает вывозить красный шлам после запрета Минэкологии (ВИДЕО) - фото 2
НГЗ продолжает вывозить красный шлам после запрета Минэкологии (ВИДЕО) - фото 3
НГЗ продолжает вывозить красный шлам после запрета Минэкологии (ВИДЕО) - фото 4

В красном шламе нашли мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, а также элементы алюминия, бор, кальций, хром, ферум, манган, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций, которые могут представлять наибольшую опасность для людей.

Напомним, в конце 2019 года местные жители инициировали создание общественной организации "Стоп Шлам". В мае текущего года пострадавшие от действий̆ НГЗ доказали в суде первой инстанции, что деятельность предприятия, а именно складирование более 47 миллионов тонн токсичного красного шлама, причиняют непоправимый̆ ущерб экологии региона.

Кроме того, в Верховном суде удалось получить подтверждение законности ареста недвижимого имущества НГЗ по данному процессу. Позже эта же инстанция подтвердила право общественных организаций представлять интересы своих членов в экологических спорах. Сумма, которую должен заплатить НГЗ пострадавшим, объединившимся в ОО "Стоп Шлам" — 9,2миллиарда гривен.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/zelinskyi_bg/668
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ