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НГЗ получает из бюджета Николаева больше денег, чем «тратит» на соцпроекты

Предприятие оплачивает социальный пакет городу – 5 миллионов гривен. Но при этом город платит дочерним компаниям Николаевского глиноземного завода 8 миллионов в год

сегодня, 15:07
Автор:

Станислав Молчанов
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Из бюджета города Николаева структурам, относящимся к Николаевскому глиноземному заводу (НГЗ), выплачивается больше денег, чем предприятие тратит на социальные проекты для города. Как передает портал "Комментарии", об этом шла речь на заседании комиссии по вопросам экологии Николаевского областного совета. 

НГЗ получает из бюджета Николаева больше денег, чем «тратит» на соцпроекты

Николаевский глиноземный завод

На заседание комиссии был вынесен вопрос о вреде красного шлама, который является отходом производства НГЗ, на здоровье людей и экологию.

Представители НГЗ заявляли, что предприятие выделяет деньги на "разнообразные социальные проекты" в городе и области, та акже реализует "свои программы здоровья". Однако, по словам главы Николаевского областного совета Анны Замазеевой, в реальности это не так.

"Вся программа НГЗ с городом – это бутафория. Предприятие оплачивает социальный пакет городу – 5 миллионов гривен. Но при этом город платит дочерним компаниям Николаевского глиноземного завода 8 миллионов в год", — пояснила Замазеева. 

Глава Николаевского облсовета привела в пример ситуацию с плавательным бассейном "Водолей". По ее словам, выделенные городом деньги в пользу НГЗ в том числе идут и на него, однако люди оплачивают посещение бассейна.

Как известно, Николаевский глиноземный завод не первый раз оказывается замешанным в скандалы. Ранее Главное следственное управление Госфискальной службы Украины начало досудебное расследование по уголовному производству по факту причинения вреда государству должностными лицами ООО "Николаевский глиноземный завод". По данным уголовного производства, открытого по факту невыплаты НГЗ за последние три года экологического налога за размещение отходов красного шлама, убытки государства превышают 240 млрд гривен. 

Весной 2021 экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека. В красном шламе были обнаружены мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, а также элементы алюминия, бор, кальций, хром, железо, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций, которые представляют наибольшую опасность для людей.

Читайте также на портале "Комментарии" – эксперт рассказал, почему Николаевский глиноземный завод, загрязняя окружающую среду, наносит непоправимый вред здоровью людей.



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