Николаевский глиноземный завод, загрязняя окружающую среду, наносит непоправимый вред здоровью людей, - эксперт

Красный шлам, который является отходом производства Николаевского глиноземного завода, на протяжении многих лет выходит за пределы санитарных зон. Попадая в окружающую среду, шлам наносит непоправимый вред здоровью людей. Местные жители, пострадавшие от деятельности НГЗ, уже больше года через суд добиваются компенсации за подорванное здоровье и уничтоженную экологию. Об этом заявил судебный эксперт Евгений Юрченко в интервью изданию "Фокус".

Евгений Юрченко - фото из открытых источников

По его словам, масштабное загрязнение окружающей среды не могло не сказаться на элементном статусе человека, то есть на содержании химических элементов в организме.

"В организмах людей было выявлено значительное содержание таких элементов как алюминий, хром, железо. Причем наиболее высокое содержание обнаружено именно вблизи хранилищ Николаевского глиноземного завода – в селах Галицыново, Лиманы, Каталино, где содержание элементов того же алюминия превышает естественное значение практически в три раза. И по хрому такое же превышение идёт. При этом, воздействие на людей снижается, чем далее от шламохранилища. Это означает, что источником загрязнения может быть Николаевский глиноземный завод. Чем ближе к его хранилищам, тем загрязнение более интенсивное", — рассказал Юрченко.

Именно поэтому люди, которые проживают вблизи НГЗ, страдают намного больше, чем в Николаеве, хотя и в самом городе там не все просто, отметил эксперт. В Николаеве периодически появляются красные облака пыли, которые циркулируют в городе. А все потому, что хранение шлама происходит ненадлежащим образом, не проводятся необходимые мероприятия для того, чтобы обеспечить нераспространение шлама на окружающие территории. Поэтому шламохранилище – небезопасное место для хранения и эту проблему нужно было решать еще вчера.

"Химические вещества попадают в организм человека как через дыхание, так и перорально. В районе Галицыново и Лиманов загрязнение почв значительно выше. Поэтому люди, которые там питаются со своих огородов, еще и таким путем потребляют больше загрязнения. Шлам провоцирует развитие многих опасных заболеваний, среди которых лидирует онкология", — пояснил Юрченко.





Одним из вариантов временной защиты от шлама можно назвать маски, которые все носят во время пандемии. Однако, люди должны иметь возможность жить нормально, а не носить средства защиты и ежедневно проводить дезактивацию своих квартир.

"Не думаю, что есть какие-то рациональные способы защиты, которые позволяют сохранить нормальный, привычный для любого человека образ жизни. Почему люди из других городов имеют такую привилегию – прийти домой и не быть при этом в противогазе – а люди, живущие возле НГЗ — нет?", — резюмировал Юрченко.





Ранее стало известно, что экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции выявила в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода ряд опасных веществ. Они не только оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, но создают смертельную опасность для здоровья и жизни людей. В шламе нашли мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, а также элементы алюминия, бор, кальций, хром, железо, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций. Местные жители, пострадавшие от произвола НГ, в конце 2019 года создали общественную организацию "Стоп Шлам". В мае 2021 года люди одержали первую победу – им удалось доказать в суде первой инстанции, что складирование более 47 миллионов тонн токсичного красного шлама – наносит непоправимый ущерб экологии региона.





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