Неземной аромат: NASA выпустит парфюм с запахом космоса

NASA будет выпускать духи, пахнущие как космос. Формула парфюма уже разработана, есть дизайн упаковки. Осталось лишь собрать деньги для того, чтобы пустить аромат в массовое производство. Этим и занимаются сейчас на ресурсе Kickstarter.

Изначально аромат Eau de Space разработали исключительно для астронавтов космического агенства. Еще десять лет назад над его созданием потрудился химик Стив Пирс. Для этого опросил множество космонавтов, чтобы понять, чем именно пахнет им космос. Парфюм должен помочь астронавтам проще адаптироваться к условиям космоса и создать на Земле атмосферу, с которой им придется иметь дело на орбите или Международной космической станции.

Однако теперь духи решили сделать общедоступными. Деньги на первую партию аромата "для всех" собирают на специальной платформе. И по состоянию на утро пятницы, 3 июля, пожертвовали средства уже 5 с половиной тысяч человек. Собрать удалось почти 235 тысяч долларов.

Если все пойдет по плану, приобрести "космический" флакон можно будет уже в октябре этого года. Правда, сколько он будет стоить - неизвестно.

Несмотря на довольно романтическое название - Eau de Space, - сам аромат, судя по составу, будет довольно специфическим. В его основе запахи пороха, рома, малины, а также металла и горелого мяса.

Дизайн упаковки также утвержден. Он довольно лаконичен. Это белый футляр со схематическим изображением астронавта в полном обмундировании.





К слову, парфюмер, создавший Eau de Space, теперь хочет разработать еще и духи с ароматом Луны - Smell of the Moon.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что уже в ночь на 4 июля состоится редкое космическое явление - парад планет. Частично его смогут увидеть и жители Земли.

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