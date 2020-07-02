Уникальное зрелище: когда можно увидеть парад планет

Жители Земли уже в субботу, 4 июля, будут наблюдать редкий парад планет. Все планеты выстроятся в ряд, находясь с одной стороны от Солнца, а увидеть их в небе можно будет в течение одной ночи. Об этом сообщает "Униан".

Полный парад планет - явление довольно уникальное. В среднем оно случается раз в 170 лет. Однако жителям Земли посчастливилось наблюдать его относительно недавно - в 1982 году. А вот в следующий раз планеты из Солнечной системы выстроятся в шеренгу только в 2161 году.

Невооруженным глазом разглядеть парад планет в ночном небе, безусловно, будет непросто. Планеты будут появляться по очереди и скорее будут похожи на звезды, которые будут лишь малость отличаться от остальных по размеру и яркости. Уже 4 июля ночью в небе появятся Юпите, Марс и Сатурн. А ближе к утру - Венера. А вот с Меркурием дела обстоят непросто. Из-за солнца рассмотреть его будет невозможно. Тогда как Уран и Нептун увидят только те, кто имеют специальное астрономическое оборудование.

Стоит отметить, что планеты выстроятся не совсем в идеальный ряд, но отклонения будут крайне небольшими. И в таком положении они будут находится еще некоторое время после 4 июля. То есть, если ночь в субботу окажется облачной, то посмотреть на парад планет можно будет в другой день.

К слову, парады планет меньших масштабов можно увидеть гораздо чаще. Например, три планеты Солнечной системы становятся в ряд где-то два раза в год. Устраивают парад и четыре планеты - приблизительно раз в году. Пять планет "собираются на парад" - раз в 19 лет.

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