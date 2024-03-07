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Незабываемый аромат встречи: новинка от McDonald's – духи с ароматом картофеля фри

Всего представлено три "вкуса"

сегодня, 16:21
Автор:
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Черновалова Кристина
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McDonald's в Японии сделает смелый шаг. Компания выпустила линейку духов с неожиданными нотами – ароматом картофеля фри. Известная на весь мир сеть быстрого питания объявила о нововведениях в своем официальном аккаунте в X (ранее известном как Twitter), удивив не только поклонников фастфуда, но и парфюмерных энтузиастов.

Незабываемый аромат встречи: новинка от McDonald's – духи с ароматом картофеля фри

McDonald's выпустил духи с ароматом картофеля фри

Новая коллекция включает в себя три "вкуса": классический картофель фри, картофель с японской приправой в умебосе, водорослями и солью, а также картофель с нежными нотками чеснока, черного перца и майонеза. По словам представителей компании, эти духи рекомендуют носить на свидание, чтобы "гарантированно сделать вечер незабываемым".

"Мы создали духи, пахнущие картофелем фри. Возьмите их на свидание, и вы гарантированно оставите незабываемое впечатление", — отмечается в официальном сообщении. Духи станут доступны для приобретения 8 марта, даря возможность всем желающим добавить в свои романтические вечера нотки оригинальности и интриги.

Этот шаг McDonald's не первая попытка компании удивить рынок нестандартным мерчендайзингом. Четыре года назад, в США, бренд уже выпускал свечи, ароматизированные под ингредиенты чизбургера, предлагая потребителям погрузиться в атмосферу McDonald's не только по вкусу, но и по запаху.

Попытка соединить парфюмерную индустрию с фастфудом может показаться странной, однако это свидетельствует об инновационном подходе McDonald's к маркетингу и желании выходить за рамки традиционного восприятия бренда. По словам экспертов, такой нетрадиционный метод может не только привлечь внимание к компании, но и открыть новые горизонты в парфюмерной отрасли, где эксперименты с ароматами уже не редкость.



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