Незабываемый аромат встречи: новинка от McDonald's – духи с ароматом картофеля фри

McDonald's в Японии сделает смелый шаг. Компания выпустила линейку духов с неожиданными нотами – ароматом картофеля фри. Известная на весь мир сеть быстрого питания объявила о нововведениях в своем официальном аккаунте в X (ранее известном как Twitter), удивив не только поклонников фастфуда, но и парфюмерных энтузиастов.

McDonald's выпустил духи с ароматом картофеля фри

Новая коллекция включает в себя три "вкуса": классический картофель фри, картофель с японской приправой в умебосе, водорослями и солью, а также картофель с нежными нотками чеснока, черного перца и майонеза. По словам представителей компании, эти духи рекомендуют носить на свидание, чтобы "гарантированно сделать вечер незабываемым".

"Мы создали духи, пахнущие картофелем фри. Возьмите их на свидание, и вы гарантированно оставите незабываемое впечатление", — отмечается в официальном сообщении. Духи станут доступны для приобретения 8 марта, даря возможность всем желающим добавить в свои романтические вечера нотки оригинальности и интриги.

Этот шаг McDonald's не первая попытка компании удивить рынок нестандартным мерчендайзингом. Четыре года назад, в США, бренд уже выпускал свечи, ароматизированные под ингредиенты чизбургера, предлагая потребителям погрузиться в атмосферу McDonald's не только по вкусу, но и по запаху.

Попытка соединить парфюмерную индустрию с фастфудом может показаться странной, однако это свидетельствует об инновационном подходе McDonald's к маркетингу и желании выходить за рамки традиционного восприятия бренда. По словам экспертов, такой нетрадиционный метод может не только привлечь внимание к компании, но и открыть новые горизонты в парфюмерной отрасли, где эксперименты с ароматами уже не редкость.