Невакцинированные в мире под запретом: украинцам теперь стоит задуматься

Пока Украина плетется в хвосте по уровню вакцинации против коронавируса, правительства разных стран мира пытаются всеми возможными способами ускорить процесс вакцинации. Вот только методы сейчас поменялись, большинство стран переходят от метода пряника к методу кнута. Если раньше за вакцинацию предлагали бесплатно фаст-фуд, поездки в такси, скидки на посещение ресторанов, то теперь вводят жесткие ограничения для не вакцинированных граждан. Антипрививочников предупреждают, что придется делать постоянные тесты, отказаться от посещения торгово-развлекательных центров, а самое страшное – уволиться с работы. Украинцев пока такими способами не стимулируют активнее вакцинироваться, но все к этому идет. Как передает портал "Комментарии", в том, какие ограничения вводят для не вакцинированных в разных государствах, разбирался "Обозреватель".

Вакцинация. Фото: aa.com.tr

Так, в США для того, чтобы беспрепятственно посещать заведения общественного питания, спортклубы, нужно предъявить негативный тест на коронавирус или подтверждение хотя бы одной инъекции. В Германии также решили действовать радикально – действует правило обязательной вакцинации: кто не сделал хотя бы одну прививку, того не пустят в закрытые помещения. В Италии решили ввести "зеленые пропуска". Это документ, представляющий собой QR-код, выдается на основе справки о вакцинации. Он будет обязательным при посещении театров, кинотеатров, спортзалов, стадионов и даже ресторанов.

Во Франции грозятся увольнять с работы тех, кто против вакцинации. Первыми собираются уволить медиков и сотрудников домов престарелых, которые до сих пор не вакцинированы. Соответствующее заявление уже сделал президент Макрон. Срок – до 15 сентября, потом придется искать другую работу. Литва пошла по пути Италии. Там только вместо "зеленых пропусков" ввели "паспорта возможностей", имея который человек может посещать массовые мероприятия, рестораны, ТРЦ. Власти Казахстана и вовсе церемониться не стали. Там с 10 августа предприятия не будут допускать на работу тех сотрудников, которые не прошли полный курс вакцинации.

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