logo
Русский Українська

BTC/USD

47415.52

ETH/USD

3292.89

LTC/USD

187.36

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Невакцинированные в мире под запретом: украинцам теперь стоит задуматься
commentss НОВОСТИ Все новости

Невакцинированные в мире под запретом: украинцам теперь стоит задуматься

Какие ограничения для невакцинировавшихся вводят страны мира

14 августа 2021, 15:25
Автор:

Кравцев Сергей

Пока Украина плетется в хвосте по уровню вакцинации против коронавируса, правительства разных стран мира пытаются всеми возможными способами ускорить процесс вакцинации. Вот только методы сейчас поменялись, большинство стран переходят от метода пряника к методу кнута. Если раньше за вакцинацию предлагали бесплатно фаст-фуд, поездки в такси, скидки на посещение ресторанов, то теперь вводят жесткие ограничения для не вакцинированных граждан. Антипрививочников предупреждают, что придется делать постоянные тесты, отказаться от посещения торгово-развлекательных центров, а самое страшное – уволиться с работы. Украинцев пока такими способами не стимулируют активнее вакцинироваться, но все к этому идет. Как передает портал "Комментарии", в том, какие ограничения вводят для не вакцинированных в разных государствах, разбирался "Обозреватель".

Невакцинированные в мире под запретом: украинцам теперь стоит задуматься

Вакцинация. Фото: aa.com.tr

Так, в США для того, чтобы беспрепятственно посещать заведения общественного питания, спортклубы, нужно предъявить негативный тест на коронавирус или подтверждение хотя бы одной инъекции. В Германии также решили действовать радикально – действует правило обязательной вакцинации: кто не сделал хотя бы одну прививку, того не пустят в закрытые помещения. В Италии решили ввести "зеленые пропуска". Это документ, представляющий собой QR-код, выдается на основе справки о вакцинации. Он будет обязательным при посещении театров, кинотеатров, спортзалов, стадионов и даже ресторанов.

Во Франции грозятся увольнять с работы тех, кто против вакцинации. Первыми собираются уволить медиков и сотрудников домов престарелых, которые до сих пор не вакцинированы. Соответствующее заявление уже сделал президент Макрон. Срок – до 15 сентября, потом придется искать другую работу. Литва пошла по пути Италии. Там только вместо "зеленых пропусков" ввели "паспорта возможностей", имея который человек может посещать массовые мероприятия, рестораны, ТРЦ. Власти Казахстана и вовсе церемониться не стали. Там с 10 августа предприятия не будут допускать на работу тех сотрудников, которые не прошли полный курс вакцинации.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты призвали отказаться от вакцинации третьей дозой: умрет гораздо больше людей.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://covid.obozrevatel.com/urok-dlya-ukraintsev-kakie-ogranicheniya-dlya-nevaktsinirovavshihsya-vvodyat-stranyi-mira.htm?_gl=1*18lpfic*_ga*MTk3ODcwMjEzMC4xNjE0NTc3OTU2*_ga_JBX3X27G7H*MTYyODk0MTE0Mi4xMTAuMS4xNjI4OTQxMTc1LjA.&_ga=2.80510167.1154927112.16
Теги:
comments

Обсуждения

ККК

14 августа 2021, 18:03

Ну вот теперь осталось отделить цветных от белых и всех цветных загнать в лагеря за колючую проволоку! Да здравствует расизм!)))))))

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ